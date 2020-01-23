Чисельність населення України становить 37,3 млн осіб, - Дубілет

Чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. чоловік. Відповідні дані представив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет під час прес-конференції в четвер, передають Українські Новини. При цьому, з вказаного числа, 16,5 млн осіб становлять особи працездатного віку від 25 до 54 років, 6,2 млн чоловік - особи у віці від 65 років і старше, 5,7 млн осіб - діти до 14 років, 5,2 млн чоловік - особи зрілого працездатного віку від 55 до 64 років і 3,6 млн осіб - особи раннього працездатного віку від 15 до 24 років. Згідно з дослідженням, 20 млн осіб становлять жінки і 17,3 млн осіб - чоловіки. При цьому населення Києва становить 3,7 млн осіб. За словами Дубілета, оцінка чисельності населення проводилася 3 методами: комбінований метод - дані мобільних операторів, дані статистичного дослідження домогосподарств, дані реєстрів; комбінований метод - дані статевовікової структури населення та дані реєстрів; реєстровий метод оцінки чисельності неявного населення - дані держреєстру фізичних осіб, визначення активності і дані демографічних показників та міграції. Оцінка чисельності населення не охоплює непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей і анексованого Росією Криму. Похибка дослідженням певної чисельності населення не перевищує 2,86%. Як повідомляли Українські Новини, Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці. Раніше, 15 грудня, в Україні почався другий етап пробного перепису населення.