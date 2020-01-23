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23 січня 2020, четвер, 11:35 4
Кабмін 2020-01-23T11:56:48+02:00
Українські Новини
Чисельність населення України становить 37,3 млн осіб, - Дубілет

Чисельність населення України становить 37,3 млн осіб, - Дубілет

Анна Рудык
Перепис населення, населення України, чисельність населення, Дмитро Дубілет
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. чоловік.

Відповідні дані представив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет під час прес-конференції в четвер, передають Українські Новини.

При цьому, з вказаного числа, 16,5 млн осіб становлять особи працездатного віку від 25 до 54 років, 6,2 млн чоловік - особи у віці від 65 років і старше, 5,7 млн осіб - діти до 14 років, 5,2 млн чоловік - особи зрілого працездатного віку від 55 до 64 років і 3,6 млн осіб - особи раннього працездатного віку від 15 до 24 років.

Згідно з дослідженням, 20 млн осіб становлять жінки і 17,3 млн осіб - чоловіки.

При цьому населення Києва становить 3,7 млн осіб.

За словами Дубілета, оцінка чисельності населення проводилася 3 методами: комбінований метод - дані мобільних операторів, дані статистичного дослідження домогосподарств, дані реєстрів; комбінований метод - дані статевовікової структури населення та дані реєстрів; реєстровий метод оцінки чисельності неявного населення - дані держреєстру фізичних осіб, визначення активності і дані демографічних показників та міграції.

Оцінка чисельності населення не охоплює непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей і анексованого Росією Криму.

Похибка дослідженням певної чисельності населення не перевищує 2,86%.

Як повідомляли Українські Новини, Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці.

Раніше, 15 грудня, в Україні почався другий етап пробного перепису населення.

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