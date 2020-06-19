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19 червня 2020, пʼятниця, 08:57 19
Україна 2020-06-19T09:27:56+03:00
Українські Новини
Населення України продовжує стрімко скорочуватися. Померлих вдвічі більше, ніж народжених

Населення України продовжує стрімко скорочуватися. Померлих вдвічі більше, ніж народжених

Анна Рудык
населення України, чисельність населення, ВООЗ
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Протягом січня-квітня чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис. осіб і станом на 1 травня склала 41 806,2 тис. осіб.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Число померлих перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 47 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-березня чисельність населення України скоротилася на 71,8 тис. осіб і на 1 квітня склала 41 830,6 тис. осіб.

Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб. В 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Також раніше Дубілет заявляв, що чисельність населення України становить 37,3 млн осіб.

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