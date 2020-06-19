Населення України продовжує стрімко скорочуватися. Померлих вдвічі більше, ніж народжених

Протягом січня-квітня чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис. осіб і станом на 1 травня склала 41 806,2 тис. осіб.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Число померлих перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 47 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-березня чисельність населення України скоротилася на 71,8 тис. осіб і на 1 квітня склала 41 830,6 тис. осіб.

Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб. В 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Також раніше Дубілет заявляв, що чисельність населення України становить 37,3 млн осіб.