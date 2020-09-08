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08 вересня 2020, вівторок, 14:45 9
Економіка 2020-09-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
Держгеології виставила на аукціон 36 ділянок з видобутку бурштину

Держгеології виставила на аукціон 36 ділянок з видобутку бурштину

Александр Савич
Держгеонадра, видобуток бурштину
Бурштин. Фото: ambery.ru
Бурштин. Фото: ambery.ru

Після того, як в в грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину, Державна служба геології та надр виставила на аукціон 36 ділянок з видобутку бурштину.

Про це йдеться в повідомленні Держгеології, передають Українські Новини.

" Державна служба геології та надр України продовжує залучати інвестиції у видобувний сектор економіки: з цією метою проводять електронні торги і постійно оновлюють перелік ділянок в Інвестиційному атласі. Сьогодні сервіс доповнили 36 новими об'єктами з покладами бурштину. Їх підготували спільно з обласними адміністраціями ", - йдеться в ньому.

На аукціони виставлено 15 ділянок у Львівській області, 18 ділянок - в Житомирській області та 3 ділянки - у Волинській області.

Стартова ціна лота на платформі "ProZorro.Продажі" становить 34 тис. Гривень за 1 га.

Учасникам торгів пропонують "наскрізне" спецдозвіл НЕ геологічну розвідку з подальшим видобуванням терміном на 5 років.

У повідомленні уточнюється, що ці позиції були винесені на торги вже в четвертий раз.

Голова Держгеології Роман Опімах зазначив, що це лише частина бурштинових родовищ, які планується виставити на торги: два бурштинових ділянки знаходяться на узгодженні в Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів і кілька ділянок зараз готують до наступних аукціонів.

Як повідомляли Українські новини, в серпні в Рівненській області правоохоронці вилучили 200 кг бурштину .

У червні також СБУ вилучила 858 кг бурштину на 1,2 млн доларів .

 

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