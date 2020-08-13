У Рівненській області правоохоронці вилучили 200 кг бурштину на 2 млн доларів

В той час, як правоохоронці вилучили 200 кг незаконно видобутого бурштину на суму 2 млн доларів в Рівненській області, СБУ знайшла 600 кг бурштину у можливих замовників вбивства активіста, правоохоронці вилучили 200 кг незаконно видобутого бурштину на суму 2 млн доларів в Рівненській області,

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України)" , - сказано в ньому.

В рамках кримінального провадження на підставі постанов слідчого судді правоохоронцями проведено 6 обшуків.

Зокрема, в приміщеннях одного з підприємств на території Дубровиці, де облаштований цех для промислової обробки сонячного каменю, а також на території Сарненського району Рівненської області в приміщеннях осіб, що перевіряються на причетність до скоєння злочину.

Під час обшуків виявлено та вилучено бурштин-сирець і оброблений бурштин загальною вагою 203 кг, а також 9 одиниць обладнання для обробки каменю.

Орієнтовна вартість вилученого на "чорному ринку" становить понад 2 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Національна поліція вилучила 858 кг незаконно видобутого бурштину на суму 1,2 млн доларів в Рівненській області.



Раніше Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину та введення штрафу за незаконний видобуток.