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13 серпня 2020, четвер, 14:27 6
Силові структури 2020-08-13T15:00:02+03:00
Українські Новини
У Рівненській області правоохоронці вилучили 200 кг бурштину на 2 млн доларів

У Рівненській області правоохоронці вилучили 200 кг бурштину на 2 млн доларів

Валерия Драгомирова
СБУ, Офіс Генпрокурора, видобуток бурштину
Бурштин. Фото: Офіс Генпрокурора
Бурштин. Фото: Офіс Генпрокурора

В той час, як СБУ знайшла 600 кг бурштину у можливих замовників вбивства активіста, правоохоронці вилучили 200 кг незаконно видобутого бурштину на суму 2 млн доларів в Рівненській області, 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України)" , - сказано в ньому.

В рамках кримінального провадження на підставі постанов слідчого судді правоохоронцями проведено 6 обшуків.

Зокрема, в приміщеннях одного з підприємств на території Дубровиці, де облаштований цех для промислової обробки сонячного каменю, а також на території Сарненського району Рівненської області в приміщеннях осіб, що перевіряються на причетність до скоєння злочину.

Під час обшуків виявлено та вилучено бурштин-сирець і оброблений бурштин загальною вагою 203 кг, а також 9 одиниць обладнання для обробки каменю.

Орієнтовна вартість вилученого на "чорному ринку" становить понад 2 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Національна поліція вилучила 858 кг незаконно видобутого бурштину на суму 1,2 млн доларів в Рівненській області.


Раніше Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину  та введення штрафу за незаконний видобуток.

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