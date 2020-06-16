У Рівненській області вилучили 858 кг незаконно видобутого бурштину на $1,2 млн

Національна поліція вилучила 858 кг незаконно видобутого бурштину на суму 1,2 млн доларів у Рівненській області, тоді як 9 квітня СБУ в Рівному знайшла 600 кг бурштину у можливих замовників вбивства активіста.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 16 червня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області проводять санкціоновані обшуки за місцем зберігання дорогоцінного каменю... Поліцейські вилучили бурштину на 1,2 мільйона доларів США... Загальна вага становить 858 кг. За попередніми даними, частина каменів має історичну цінність", — сказано в ньому.

Вилучений бурштин. Фото: Нацполиция

Вилучення бурштину. Фото: Нацполиция

За даними правоохоронців місцеві жителі організували скупку незаконно видобутого каменю, який в подальшому експортували за кордон поза митним контролем.

При відправці бурштину за кордон використовувалися підроблені документи про його походження.

Серед вилученого бурштину є камені, які важать понад 1 кг і мають історичну цінність.

Зазначено, що ціна такого каменю на чорному ринку починається від 10 тис. доларів.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 2019 під час проведення обшуків у чотирьох учасників злочинної групи в селищі Володимирець Рівненської області поліція вилучила 600 кг бурштину.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину і введення штрафу за незаконний видобуток.