Зеленський схвалив легалізацію видобутку бурштину

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину і введення штрафу за незаконний видобуток у сумі від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень) або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2240 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Згідно з ним, спецдозвіл на вивчення і розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину видається терміном до 5 років, при цьому площа ділянки, на яку видається спецдозвіл, не може перевищувати 10 га.

Законом, зокрема, передбачено запровадження тимчасового мораторію на вивезення необробленого бурштину за кордон, а за нелегальний видобуток вводиться кримінальна відповідальність.

Незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення та переробка бурштину, походження якого не підтверджується відповідними документами, карається штрафом від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також передбачений штраф до 5,1 тис. гривень за ведення видобутку з використанням обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації або показники безпеки якого наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації, але не пройшли їх.

Крім того, закон знижує ставки рентної плати за видобуток бурштину з 25% до 15% з вирахуванням з цієї плати 30% на користь місцевих громад, і прибирає ряд дублюючих і архаїчних погоджень.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні Зеленський закликав піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів.

У вересні поліція вилучила 600 кг бурштину при обшуку в Рівненській області.