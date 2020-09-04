Зеленському не довіряють 49% українців, - Центр Разумкова

опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва , 75% - Верховній Раді, 72% - Кабінету Міністрів, 78% - чиновникам в той час, як відповідно до серпневого соціологічного опитування "Слузі народу" довіряє тільки чверть українців Президенту Володимиру Зеленському не довіряють 49%, 75% - Верховній Раді, 72% - Кабінету Міністрів, 78% - чиновникам в той час, як відповідно до

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

"Президенту не довіряють 49% громадян України, Верховній Раді - 75%, уряду - 72%, державному апарату (чиновникам) - 78%", - йдеться в результатах опитування.

Водночас скоріше не довіряють главі держави 28,9%, зовсім не довіряє 20,1%, швидше довіряють 34,5% респондентів.

Повна довіра до президента висловлюють 9,9% опитаних.

Не змогли відповісти на запитання 6,7% опитаних.

Згідно з результатами опитування, скоріше не довіряють роботі Ради 43,4% респондентів, зовсім не довіряє 31,7% опитаних, скоріше довіряють - 16,6%.

Повна довіра до роботи Ради висловлюють 2% опитаних.

Також зазначено, що роботі Кабміну скоріше не довіряють 39,9%, зовсім не довіряє 32,1%, швидше довіряють 19,2% респондентів, а повна довіра до уряду висловлюють 1,9% опитаних.

Чиновникам скоріше не довіряють 41,2% респондентів, зовсім не довіряє 36,5% респондентів, скоріше довіряють 13,3% опитаних.

Повна довіра до роботи державного апарату висловлюють 1,4% опитаних.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 022 повнолітніх респондентів з підконтрольних територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляли Українські новини, соцопитування показало, що українці підтримують Нацпрограму "Велике будівництво" .

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков очолив рейтинг недовіри українців серед силовиків.

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