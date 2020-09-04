підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 вересня 2020, пʼятниця, 16:32 5
Політика 2020-09-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленському не довіряють 49% українців, - Центр Разумкова

Зеленському не довіряють 49% українців, - Центр Разумкова

Александр Савич
Володимир Зеленський, рейтинг Зеленського, Рейтинг недовіри
Пресконференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції
Пресконференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції

Президенту Володимиру Зеленському не довіряють 49% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва, 75% - Верховній Раді, 72% - Кабінету Міністрів, 78% - чиновникам в той час, як відповідно до серпневого соціологічного опитування "Слузі народу" довіряє тільки чверть українців

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

"Президенту не довіряють 49% громадян України, Верховній Раді - 75%, уряду - 72%, державному апарату (чиновникам) - 78%", - йдеться в результатах опитування.

Водночас скоріше не довіряють главі держави 28,9%, зовсім не довіряє 20,1%, швидше довіряють 34,5% респондентів.

Повна довіра до президента висловлюють 9,9% опитаних.

Не змогли відповісти на запитання 6,7% опитаних.

Згідно з результатами опитування, скоріше не довіряють роботі Ради 43,4% респондентів, зовсім не довіряє 31,7% опитаних, скоріше довіряють - 16,6%.

Повна довіра до роботи Ради висловлюють 2% опитаних.

Також зазначено, що роботі Кабміну скоріше не довіряють 39,9%, зовсім не довіряє 32,1%, швидше довіряють 19,2% респондентів, а повна довіра до уряду висловлюють 1,9% опитаних.

Чиновникам скоріше не довіряють 41,2% респондентів, зовсім не довіряє 36,5% респондентів, скоріше довіряють 13,3% опитаних.

Повна довіра до роботи державного апарату висловлюють 1,4% опитаних.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 022 повнолітніх респондентів з підконтрольних територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляли Українські новини, соцопитування показало, що українці підтримують Нацпрограму "Велике будівництво" .

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков очолив рейтинг недовіри українців серед силовиків.

Більше новин про: Володимир Зеленський рейтинг Зеленського Рейтинг недовіри

Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень
Суд заарештував танкер "Делфі"
Новини
Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News 18:16
На шляхопроводі біля станції метро
Сьогодні ввечері на 3 дні обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" в Києві 18:09
Партія "Пропозиція" висуває кандидатів у 97 містах та 109 ОТГ 18:03
У Київські області затримали вбивцю гардеробниці Верховної Ради 17:57
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
більше новин
В Умані встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва 17:27
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Рожкова в серпні отримала понад 300 тис. гривень зарплати 12:19
Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію 10:23
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
більше новин
МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok