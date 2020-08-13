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13 серпня 2020, четвер, 19:28 6
Політика 2020-08-13T22:15:03+03:00
Українські Новини
У серпні "Слузі народу" довіряє тільки чверть українців

У серпні "Слузі народу" довіряє тільки чверть українців

Ольга Фандорина
Рейтинги, Верховна Рада, Партія
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Згідно з липневим опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова та центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", електоральний рейтинг партії "Слуга народу" знизився на 8,3 процентних пунктів до 25,5% у порівнянні з соцопитуванням 3-9 липня, у партії "Опозиційна платформа - За життя "на 0,8 п. п. до 18,3%, зріс у партії" Європейська солідарність "- на 3 п. п. до 18,1% і" Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - на 2 п. п . до 10,4% на виборах до Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, представленого на пресконференції, передають Українськi Новини.

Спільне опитування Центру Разумкова і "Соцісу" проводилося 21-28 липня методом особистого інтерв'ю, у той час як попереднє опитування Центр Разумкова проводив сам 3-9 липня також методом face-to-face.

У липні серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, на виборах Ради 25,5% віддали б голос "Слузі народу" (у попередньому липневому опитуванні - 34,1%), 18,3% - ОПЗЖ (раніше - 19,1%), 18,1% - "Євросолідарності" (раніше - 15 , 1%), а 10,4% - "Батьківщині" (раніше - 8,4%).

Також партія "Сила і честь" набрала б 6,5%, подолавши необхідний для проходження в парламент бар'єр в 5% (раніше - 3,7%).

Як повідомляли Українськi Новини, за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" від 24-28 червня, 34,6% респондентів проголосували б за Зеленського, 11,4% - за Порошенка, а 11,2% - за Бойка на виборах глави держави.

За опитуванням Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" від 24-30 червня, 25,4% респондентів проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 14,7% - за колишнього Президента Петра Порошенка, а 11,2% - за співголову фракції "Опозиційна платформа - за життя" у Верховній Раді Юрія Бойка на виборах глави держави.

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