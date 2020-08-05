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05 серпня 2020, середа, 17:21 9
Транспорт 2020-08-05T19:15:03+03:00
Українські Новини
Трафік у повітряному просторі України в липні скоротився на 68,3%

Трафік у повітряному просторі України в липні скоротився на 68,3%

Елена Новикова
Карантин, авіаперевезення, Обмеження перевезень, Авіаперельоти, Міжнародні авіаперельоти
Авіаперевезення.Фото: pixabay.com
Авіаперевезення.Фото: pixabay.com

У липні 2020 року авіатрафік у повітряному просторі України скоротився на 68,3% до 12 195 рейсів порівняно з аналогічним періодом 2019 року, тоді як з 15 червня дозволили міжнародні авіаперевезення.

Про це сказано на сторінці державного підприємства обслуговування повітряного руху "Украерорух" у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в липні кількість внутрішніх рейсів, порівняно з минулим роком, скоротилася на 32,9% до 2 317 рейсів, міжнародних — на 65,2% до 5 751 рейсу, транзитних — на 77,7% до 4 127 рейсів.

Водночас, за інформацією Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), у другій половині року відновлення польотів буде відбуватися повільніше, ніж в минулому році, в зв'язку з несинхронним зняттям країнами карантинних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, світові авіакомпанії готуються до повного відновлення перельотів не раніше 2024 року.

Міністерство охорони здоров'я оновило списки країн "червоної" і "зеленої" зон.

Згідно зі списком, до країн "червоної зони" віднесені США, Панама, Болівія, Ізраїль, Вірменія, Бельгія, Бразилія, Чорногорія, Перу, Люксембург, ПАР, Аргентина, Казахстан, Молдова, Росія, Португалія, Франція, Румунія, Ірак, Азербайджан, Албанія, Білорусь, Саудівська Аравія, ОАЕ, Болгарія та інші.

До країн "зеленої" зони віднесені Єгипет, Нідерланди, Польща, Хорватія, Італія, Іран, Греція, Канада, Туреччина, Литва, Словаччина, Німеччина, Ісландія, Фінляндія, Китай та інші.

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