Мінлива хмарність, але без опадів: прогноз погоди в Україні на середу, 9 вересня

За прогнозом погоди на середу, 9 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24 градуси, вночі +10...+12 градусів в той час, як синоптики прогнозували аномально спекотний вересень

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +20...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, удень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, удень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +19...+25 градусів, у Сумській області +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +20...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, удень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +22...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +22...+27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, удень +22...+24 градуси.

8 вересня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси, в Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Погода в Україні 9 вересня. Скріншот: Гідрометцентр

Як повідомляли Українські новини, початок вересня встановив новий температурний рекорд.

Тим часом синоптики прогнозують погодні "гойдалки" на цілий місяць. А в 2-й і 3-й декаді вересня — можливі заморозки.

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