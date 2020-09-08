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  • Актора Єфремова визнали винним у скоєнні смертельної ДТП і засудили до 8 років позбавлення волі
08 вересня 2020, вівторок, 13:31 6
Світ 2020-09-08T14:00:02+03:00
Українські Новини
Актора Єфремова визнали винним у скоєнні смертельної ДТП і засудили до 8 років позбавлення волі

Актора Єфремова визнали винним у скоєнні смертельної ДТП і засудили до 8 років позбавлення волі

Александр Савич
Суд, П'яний водій, Ув'язнення, Михайло Єфремов
Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі. Фото: Прісненський суд
Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі. Фото: Прісненський суд

Відомого російського актора Михайла Єфремова, який у червні в нетверезому стані врізався у фургон, в результаті чого загинув водій фургона, визнали винним у скоєнні смертельної ДТП. Про це повідомляє Meduza.

Прісненський суд Москви визнав актора Єфремова винним в скоєнні смертельної ДТП і засудив його до 8 років колонії загального режиму, а також позбавив водійських прав на 3 роки. 

Старшому синові загиблого Захарова Єфремов повинен виплатити 800 тисяч рублів.

Повідомляється, що звинувачення просило засудити Єфремова до 11 років колонії загального режиму — тобто, фактично, майже до максимального терміну за цією статтею КК.

Захист Єфремова просив не давати 11 років, а пом'якшити вирок. Сам актор говорив, що 11 років — це смертний вирок.

Актор зустрів рішення суду, стоячи з опущеною головою.

Єфремова взяли під варту прямо в залі суду.

Повідомляється, що захист Єфремова не оскаржуватиме цей вирок.

Під час судового процесу актор кілька разів змінював свідчення щодо своєї провини: спочатку він визнавав себе винним, потім заперечував свою провину, а в кінці визнав свою провину лише побічно.

Як повідомляли Українські новини, у крові у Єфремова виявили сліди наркотиків.

Також п'яний водій розбив 5 машин в цетрі Києва.

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