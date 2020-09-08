Актора Єфремова визнали винним у скоєнні смертельної ДТП і засудили до 8 років позбавлення волі

Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі. Фото: Прісненський суд

Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі. Фото: Прісненський суд

Відомого російського актора Михайла Єфремова, який у червні в нетверезому стані врізався у фургон, в результаті чого загинув водій фургона , визнали винним у скоєнні смертельної ДТП. Про це повідомляє Meduza.

Прісненський суд Москви визнав актора Єфремова винним в скоєнні смертельної ДТП і засудив його до 8 років колонії загального режиму, а також позбавив водійських прав на 3 роки.

Старшому синові загиблого Захарова Єфремов повинен виплатити 800 тисяч рублів.

Повідомляється, що звинувачення просило засудити Єфремова до 11 років колонії загального режиму — тобто, фактично, майже до максимального терміну за цією статтею КК.

Захист Єфремова просив не давати 11 років, а пом'якшити вирок. Сам актор говорив, що 11 років — це смертний вирок.

Актор зустрів рішення суду, стоячи з опущеною головою.

Єфремова взяли під варту прямо в залі суду.

Повідомляється, що захист Єфремова не оскаржуватиме цей вирок.

Під час судового процесу актор кілька разів змінював свідчення щодо своєї провини: спочатку він визнавав себе винним, потім заперечував свою провину, а в кінці визнав свою провину лише побічно.

Як повідомляли Українські новини, у крові у Єфремова виявили сліди наркотиків.

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