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  • У Москві російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані скоїв смертельне ДТП
09 червня 2020, вівторок, 10:09 16
Події 2020-06-09T12:30:06+03:00
Українські Новини
У Москві російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані скоїв смертельне ДТП

У Москві російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані скоїв смертельне ДТП

Елизавета Кесельман
Москва, ДТП, Росія, Смертельне ДТП, Михайло Єфремов

8 червня, в центрі Москви сталося ДТП за участю відомого російського актора Михайла Єфремова, який на величезній швидкості, перебуваючи в нетверезому стані, врізався у фургон "Лада", водій якого згодом через численні травми помер. Про це повідомляє "Газета.ги."

Як повідомляє відомство, аварія сталася 8 червня о 21:45, на Смоленській площі в Москві. Михайло Єфремов на своєму позашляховику Grand Cherokee перетнув подвійну суцільну, вилетів на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення з фургоном "Лада".

 

Водій фургона по імені Сергій Захаров помер від травм, несумісних з життям в реанімації. Його смерть констатували 9 червня о 05:00. За даними джерел ТАСС у нього був відкритий перелом стегна, переломи ребер та закрита черепно-мозкова травма.

 

Через деякий час стало відомо, що Єфремова затримали, проте відпустили під підписку про невиїзд після ДТП в Москві.

Щодо Єфремова порушили кримінальну справу за частиною 2 статті "Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів". За цією статтею йому загрожує до семи років позбавлення волі. Однак, як повідомило джерело, справа може бути перекваліфікована, в такому разі йому може загрожувати до 12 років колонії.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом з синами потрапив в ДТП після чого, поліція відкрила кримінальну справу.

Крім того, раніше автомобіль головного санлікаря Ляшка врізався у мікроавтобус з журналістами в Миколаєві.

 

 

 

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