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  • В крові у актора Михайла Єфремова виявили сліди наркотиків
09 червня 2020, вівторок, 19:28 8
Події 2020-06-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
В крові у актора Михайла Єфремова виявили сліди наркотиків

В крові у актора Михайла Єфремова виявили сліди наркотиків

Валерия Драгомирова
Наркотики, ДТП, експертиза, Михайло Єфремов
Михайло Єфремов. Фото: rbgroup.com.ua
Михайло Єфремов. Фото: rbgroup.com.ua

В крові актора Михайла Єфремова виявили сліди наркотиків після того, як він влаштував смертельну дорожно-транспортну пригоду в центрі Москви.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "112", який також опублікував результати аналізів.

"В крові та сечі Михайла Єфремова виявлені наркотики, є сліди кокаїну і канабіноїдів", - йдеться в повідомленні.

Російський "Інтерфакс" повідомляє, що столичне голосне відділення МВС затримало Михайла Єфремова.

Актор затриманий в порядку статті 91 Кримінально-процесуального кодексу, зазначили в пресслужбі.

Акт про експертизу ЄфремоваАкт про експертизу Єфремова

В крові та сечі актора Михайла Єфремова обнаружилинаркотики. Фото: телеграм-канал В крові та сечі актора Михайла Єфремова виявили наркотики. Фото: телеграм-канал "112"

Як повідомляли Українські Новини, 8 червня нетверезий Михайло Єфремов за кермом позашляховика виїхав на зустрічну смугу і протаранив автомобіль "Лада", водій пізніше помер у лікарні.

Крім того, в 2019 році уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом з синами потрапив в ДТП після чого, поліція відкрила кримінальну справу.Також у липні 2019 року авто з кортежу президента Зеленського влаштувало ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

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