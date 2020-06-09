В крові у актора Михайла Єфремова виявили сліди наркотиків

В крові актора Михайла Єфремова виявили сліди наркотиків після того, як він влаштував смертельну дорожно-транспортну пригоду в центрі Москви.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "112", який також опублікував результати аналізів.

"В крові та сечі Михайла Єфремова виявлені наркотики, є сліди кокаїну і канабіноїдів", - йдеться в повідомленні.

Російський "Інтерфакс" повідомляє, що столичне голосне відділення МВС затримало Михайла Єфремова.

Актор затриманий в порядку статті 91 Кримінально-процесуального кодексу, зазначили в пресслужбі.

Акт про експертизу Єфремова

В крові та сечі актора Михайла Єфремова виявили наркотики. Фото: телеграм-канал "112"

Як повідомляли Українські Новини, 8 червня нетверезий Михайло Єфремов за кермом позашляховика виїхав на зустрічну смугу і протаранив автомобіль "Лада", водій пізніше помер у лікарні.

Крім того, в 2019 році уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом з синами потрапив в ДТП після чого, поліція відкрила кримінальну справу.Також у липні 2019 року авто з кортежу президента Зеленського влаштувало ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.