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08 вересня 2020, вівторок, 13:01 7
Європа 2020-09-08T14:00:02+03:00
Українські Новини
Іспанія лідирує за кількістю заражень Covid-19 в Європі

Іспанія лідирує за кількістю заражень Covid-19 в Європі

Валерия Драгомирова
Іспанія, Пандемія, Коронавірус в Іспанії, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Іспанія. Фото: pixabay
Іспанія. Фото: pixabay

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстровано понад пів мільйона випадків заражень коронавірусом, тоді як ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це свідчать останні дані від органів охорони здоров'я, пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais. 

На сьогодні кількість підтверджених заражень досягла 525 549, після того, як міністерство охорони здоров'я оприлюднило сукупні показники розвитку епідемії з п'ятниці по понеділок, 7 вересня.

За офіційними даними, за цей період в країні зареєстрували 26 560 нових хворих і 98 смертей.

Протягом останнього тижня в Іспанії щодня реєстрували від близько трьох до понад 4 тисяч нових заражень. Ці показники дещо менші, ніж за період з 18 по 28 серпня. Тоді щодня реєстрували понад 7000 заражень, а одного разу показник перевищив 9000.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла оголосив, що Іспанія збирається закупити 3 мільйони доз вакцини, яка розробляється при Університеті Оксфорда, якщо вона успішно пройде останній етап клінічних випробувань.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ очікують масову вакцинацію від Covid-19 не раніше середини 2021 року.


Раніше Іспанія ввела потрійний контроль для туристів у аеропортах через коронавірус. 

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