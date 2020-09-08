Іспанія лідирує за кількістю заражень Covid-19 в Європі

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстровано понад пів мільйона випадків заражень коронавірусом, тоді як ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу. Про це свідчать останні дані від органів охорони здоров'я, пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais. На сьогодні кількість підтверджених заражень досягла 525 549, після того, як міністерство охорони здоров'я оприлюднило сукупні показники розвитку епідемії з п'ятниці по понеділок, 7 вересня. За офіційними даними, за цей період в країні зареєстрували 26 560 нових хворих і 98 смертей. Протягом останнього тижня в Іспанії щодня реєстрували від близько трьох до понад 4 тисяч нових заражень. Ці показники дещо менші, ніж за період з 18 по 28 серпня. Тоді щодня реєстрували понад 7000 заражень, а одного разу показник перевищив 9000. Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла оголосив, що Іспанія збирається закупити 3 мільйони доз вакцини, яка розробляється при Університеті Оксфорда, якщо вона успішно пройде останній етап клінічних випробувань. Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ очікують масову вакцинацію від Covid-19 не раніше середини 2021 року. Раніше Іспанія ввела потрійний контроль для туристів у аеропортах через коронавірус.