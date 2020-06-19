Іспанія вводить потрійний контроль для туристів у аеропортах через коронавірус

Тоді як Іспанія почала приймати перших туристів з Німеччини в якості експерименту МОЗ Іспанії оголосив, що всі мандрівники, які прибувають в країну після відкриття кордонів, будуть проходити в аеропортах потрійний контроль через небезпеку розповсюдження Covid-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла, пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

З неділі пасажири, що прибувають в іспанські аеропорти, проходитимуть візуальний контроль, контроль температури, а також повинні заповнити форму, в якій повинно бути зазначено, чи хворіли вони раніше на коронавірус і дані про місцезнаходження в Іспанії.

Якщо турист не пройде один з трьох контрольних етапів, його огляне лікар, який, якщо вважатиме це доцільним, направить його в медичні служби відповідного автономного співтовариства.

При цьому уряд не збирається зобов'язувати мандрівників в'їжджати в Іспанію зі зробленим у власній країні ПЛР-тестом — про це раніше просили органи влади Канарських островів.

Контроль в аеропортах проводитимуть 600 медичних працівників.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія відкриває кордони з країнами ЄС 21 червня. Тим часом у світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу.