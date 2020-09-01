Подумав, що це остання поїздка в житті. Зеленський прокоментував посадку в полтавському аеропорту

Сьогодні, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський, під час свого візиту в Полтавську область, поділився емоціями, які пережив під час посадки літака в аеропорту Полтави. Він заявив, що подумав, що це його остання поїздка в життя. Про це повідомляє видання Полтавщина. Зеленський зазначив, що злітна смуга в полтавському аеропорту перебуває в поганому стані. "Ну я вам скажу, що стосується Полтавського аеропорту. Те, що ми сьогодні побачили... Літаки туди не прилітають. Аеропорт сьогодні не працює. І коли я сьогодні приземлився, я зрозумів чому. Було відчуття, що це наша остання поїздка в життя. Злітна смуга не працює, не сучасна, не робоча", — сказав Зеленський. Президент заявив, що планує внести полтавський аеропорт в програму "Велике будівництво" і у 2021 році розпочати роботи з його відновлення. "Там є нормальний, новий термінал, але смуги немає. Але найголовніше, ми знаємо про це, побудувати смугу за всіма міжнародними стандартами. Проєкт повинен бути, ми домовилися з головою ОДА, проект повинен бути до початку 2021 року", — уточнив Зеленський. Як повідомляли Українські новини, Зеленський назвав деяких "слуг народу" мікробами. Також Зеленський підписав закон про збільшення мінімальної зарплати.