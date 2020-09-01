У "Борисполі" дівчина відкрила аварійний вихід в літаку і вийшла на крило

У міжнародному аеропорту "Бориспіль", де нещодавно застрягли дві сотні хасидів, дівчина відкрила аварійні двері в літаку і вийшла на крило. Відео з цим інцидентом з'явилося в Instagram-аккаунті dtp.kiev.ua. На відеозаписі видно, як дівчина гуляє по крилу літака, а аварійний вихід з салона відкритий. "Панночка без печалі просто вийшла подихати свіжим повітрям. Відкрила сама аварійні двері .. сіла на крильце літака, щоб потеліпати ногами, насолоджуючись видами аеропорту", — сказано у підписі до відео. В кінці відеозапису видно, як дівчину просять зайти назад в літак, імовірно, бортпровідники рейсу. Подивитися цю публікацію в Instagram #Борисполь. #Аэропорт Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийную дверь.. села на крылышко самолета что бы поболтать ногами, наслаждаясь видами Аэропорта Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 31 Авг 2020 в 10:42 PDT Користувачі Instagram бурхливо відреагували на це відео. Серед коментарів: "Картина маслом: Колгоспниця в аеропорту", "Чому її не заарештували?". Також один з коментаторів задався питанням, де в цей момент була служба безпеки аеропорту. Як повідомляли Українські новини, у аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19. Також в аеропорту "Бориспіль" стався скандал: майже півсотні туристів не пустили на рейс в ОАЕ.