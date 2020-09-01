У "Борисполі" дівчина відкрила аварійний вихід в літаку і вийшла на крило

У міжнародному аеропорту "Бориспіль", де нещодавно застрягли дві сотні хасидів , дівчина відкрила аварійні двері в літаку і вийшла на крило. Відео з цим інцидентом з'явилося в Instagram -аккаунті dtp.kiev.ua.

На відеозаписі видно, як дівчина гуляє по крилу літака, а аварійний вихід з салона відкритий.

"Панночка без печалі просто вийшла подихати свіжим повітрям. Відкрила сама аварійні двері .. сіла на крильце літака, щоб потеліпати ногами, насолоджуючись видами аеропорту", — сказано у підписі до відео.

В кінці відеозапису видно, як дівчину просять зайти назад в літак, імовірно, бортпровідники рейсу.

Користувачі Instagram бурхливо відреагували на це відео. Серед коментарів: "Картина маслом: Колгоспниця в аеропорту", "Чому її не заарештували?".

Також один з коментаторів задався питанням, де в цей момент була служба безпеки аеропорту.

Як повідомляли Українські новини, у аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19.

Також в аеропорту "Бориспіль" стався скандал: майже півсотні туристів не пустили на рейс в ОАЕ.

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