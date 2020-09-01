підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 18:40 7
Суспільство 2020-09-01T19:12:08+03:00
Українські Новини
У "Борисполі" дівчина відкрила аварійний вихід в літаку і вийшла на крило

У "Борисполі" дівчина відкрила аварійний вихід в літаку і вийшла на крило

Александр Савич
літак, аеропорт

У міжнародному аеропорту "Бориспіль", де нещодавно застрягли дві сотні хасидів, дівчина відкрила аварійні двері в літаку і вийшла на крило. Відео з цим інцидентом з'явилося в Instagram-аккаунті dtp.kiev.ua.

На відеозаписі видно, як дівчина гуляє по крилу літака, а аварійний вихід з салона відкритий.

"Панночка без печалі просто вийшла подихати свіжим повітрям. Відкрила сама аварійні двері .. сіла на крильце літака, щоб потеліпати ногами, насолоджуючись видами аеропорту", — сказано у підписі до відео.

В кінці відеозапису видно, як дівчину просять зайти назад в літак, імовірно, бортпровідники рейсу.

Користувачі Instagram бурхливо відреагували на це відео. Серед коментарів: "Картина маслом: Колгоспниця в аеропорту", "Чому її не заарештували?".

Також один з коментаторів задався питанням, де в цей момент була служба безпеки аеропорту.

Як повідомляли Українські новини, у аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19.

Також в аеропорту "Бориспіль" стався скандал: майже півсотні туристів не пустили на рейс в ОАЕ.

Більше новин про: літак аеропорт "Бориспіль" Пасажирський літак Інцидент

Австрія продовжила заборону на авіаперельоти з Укр...
Озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками...
Російський пасажирський літак порушив повітряні ко...
Скандал в аеропорту "Бориспіль": майже півсотні ту...
Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру 19:37
В Україні каратимуть за випалювання торфовищ та лісових смуг 19:23
"Слуга народу" виключила Лероса з фракції 19:20
Грошова застава кандидатів в депутати Ради збільшилася, - ЦВК 19:02
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5% 18:49
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok