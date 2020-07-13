За перші півроку 2020 в Україні скоротився майже на 10% обсяг зовнішньої торгівлі товарами

У січні-червні поточного року обсяг зовнішньої торгівлі товарами скоротився на 9,5% до 47,2 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року (52,2 млрд доларів).

Про це свідчать дані Державної митної служби, передають Українські Новини.

Експорт товарів з України за січень-червень становив 22,915 млрд доларів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Імпорт товарів скоротився на 12% до 24,308 млрд доларів.

При цьому за 5 місяців поточного року падіння зовнішньої торгівлі становило близько 10%.

Експорт продовольства за звітний період збільшився на 21% до 10,3 млрд доларів, експорт металу скоротився на 19% до 4,5 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 27% до 3,966 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює зростання валового внутрішнього продукту в 2019 році до 3,3%. "За результатами 2019 економічна активність зберігалася на досить високому рівні - темп зростання ВВП оцінено в 3,3%, що майже збігається з показником 2018 року.

НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кількості в обігу в 2019.