Україна встановила граничний обсяг експорту зерна за кордон

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства погодило з учасниками зернового ринку граничний обсяг експорту пшениці в розмірі 17,5 млн тонн і жита в розмірі 1 тис. тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021), тоді як з початку року Україна збільшила експорт зерна на 16%.

Про це сказано в повідомленні міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передають Українські Новини.

"Зерновий меморандум є хорошим прикладом вміння домовлятися і приймати збалансовані рішення. На нашу загальну думку, експорт в 17,5 млн тонн пшениці і 1 тис. тонн жита на цей маркетинговий рік — це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню продовольчу безпеку, і експортні можливості. Крім того, з огляду на коронакризу, в прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на півмільйона тонн — до 1,7 млн ​​тонн", — прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Крім того, згідно з повідомленням, у залежності від погодних умов і кінцевих даних за обсягами виробництва пшениці від Держкомстату, прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті підписантами меморандуму в 4-му кварталі.

Зараз урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн т.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними Мінагрополітики, за підсумками 2018/2019 маркетингового року Україна збільшила експорт зерна і борошна на 23% до 50,4 млн тонн порівняно з минулим маркетинговим роком.

Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку. Україна споживає щорічно близько 25-30 млн тонн зерна для внутрішніх потреб, решта урожаю експортується за межі України. Таким чином, третина врожаю завжди в розпорядженні внутрішніх потреб країни.

У кінці березня Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства погодило з учасниками зернового ринку граничний обсяг експорту пшениці в розмірі 20,2 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

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