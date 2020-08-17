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17 серпня 2020, понеділок, 22:58 7
Економіка 2020-08-18T00:15:02+03:00
Українські Новини
Україна встановила граничний обсяг експорту зерна за кордон

Україна встановила граничний обсяг експорту зерна за кордон

Ольга Фандорина
Зерно, Ігор Петрашко, експорт зерна
Зерно
Зерно

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства погодило з учасниками зернового ринку граничний обсяг експорту пшениці в розмірі 17,5 млн тонн і жита в розмірі 1 тис. тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021), тоді як з початку року Україна збільшила експорт зерна на 16%.

Про це сказано в повідомленні міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передають Українські Новини.

"Зерновий меморандум є хорошим прикладом вміння домовлятися і приймати збалансовані рішення. На нашу загальну думку, експорт в 17,5 млн тонн пшениці і 1 тис. тонн жита на цей маркетинговий рік — це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню продовольчу безпеку, і експортні можливості. Крім того, з огляду на коронакризу, в прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на півмільйона тонн — до 1,7 млн ​​тонн", — прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Крім того, згідно з повідомленням, у залежності від погодних умов і кінцевих даних за обсягами виробництва пшениці від Держкомстату, прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті підписантами меморандуму в 4-му кварталі.

Зараз урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн т.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними Мінагрополітики, за підсумками 2018/2019 маркетингового року Україна  збільшила експорт зерна і борошна на 23% до 50,4 млн тонн порівняно з минулим маркетинговим роком.

Українська зернова асоціація  не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку. Україна споживає щорічно близько 25-30 млн тонн зерна для внутрішніх потреб, решта урожаю експортується за межі України. Таким чином, третина врожаю завжди в розпорядженні внутрішніх потреб країни.

У кінці березня Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства погодило з учасниками зернового ринку граничний обсяг експорту пшениці в розмірі 20,2 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

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