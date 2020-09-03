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  • Сім українських компаній почнуть експортувати мед в Саудівську Аравію
03 вересня 2020, четвер, 17:20 6
Економіка 2020-09-03T18:15:02+03:00
Українські Новини
Сім українських компаній почнуть експортувати мед в Саудівську Аравію

Сім українських компаній почнуть експортувати мед в Саудівську Аравію

Елена Литвин
Мед, Саудівська Аравія, Експорт, експорт меду
Мед. Фото: pixabay
Мед. Фото: pixabay

Після того, як Міністерство аграрної політики і продовольства затвердило вимоги до виробництва та маркування меду, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів констатувала, що 7 українських компаній отримали право експорту меду до Саудівської Аравії станом на 3 вересня.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 1 вересня підприємства-виробники меду і продуктів бджільництва можуть експортувати свою продукцію до Саудівської Аравії за формою сертифіката, яка була узгоджена між компетентними органами України та КСА.

На сьогодні право експорту отримали компанія SunBee Ukraine, фермерське господарство "Апіс Україна" (обидва - Київська область), компанія Beehive (Черкаська область), ТОВ "Медовий Край", фізособа-підприємець Косівська (обидва - Рівненська область), компанія Ukrainian Bee (Хмельницька область) та сільгосппідприємство "Мед Поділля" (Вінниця).

Як повідомляли Українськi Новини, Україна з початку поточного року станом на 10 січня вичерпала виділені на 2020 рік квоту на безмитні поставки меду в країни Європейського Союзу.

Також продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявляє, що ЄС не надавало офіційних претензій щодо якості меду, який Україна експортує в ЄС.

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