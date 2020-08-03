Ціна на електроенергію в Україні збільшилася на 7,5%, і вона вища, ніж в Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 3 серпня збільшилася на 7,5%, або на 87,43 гривні/МВт-год до 1 256,75 гривні/Вт-год порівняно з 27 липня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 0,3%, або на 5,94 гривні/МВт-год до 1 699,86 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржа Nord Pool, ціна в ОЕС України (38,33 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (1,62 євро/МВт-год) в 23,7 разу, в Швеції (17,34 євро/МВт-год) - в 2,2 разу, в Данії (36,72 євро/МВт-год) - на 4,4%, у Франції (36,70 євро/МВт-год) - на 4,4% , в Німеччині та Австрії (36,72 євро/МВт-год) - на 4,4%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 6%, або на 2,23 євро/МВт-год, до 39,35 євро/МВт-год (1 290 гривень/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 3 серпня).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 27 липня середньозважена добова ціна електроенергії на РСВ в об'єднаній енергосистемі України знизилася на 17,3%, або на 244,22 гривні/МВт-год, до 1 169,32 гривні/МВт-год порівняно з 20 липня.

Cередньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 13 липня знизилася на 14,8%, або на 216,09 гривень/МВт-год до 1 245,02 гривні/МВт-год порівняно з 6 липня.