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08 вересня 2020, вівторок, 08:19 3
Суспільство 2020-09-08T09:00:01+03:00
Українські Новини
До закінчення карантину 54 дні: які обмеження діють

До закінчення карантину 54 дні: які обмеження діють

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, зони карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сьогодні почався 181-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, тоді, як 7 вересня в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 54 дні.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 вводиться обмеження в'їзду іноземців на територію держави з 00:00 год 28 серпня по 00:00 год 28 вересня.

З 00:00 28 серпня 2020 відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м.Севастополя та виїзду з неї.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України через КПП в включеному Криму і окупованому Донбасі, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведений після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, Київська міська лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припинив з 7 вересня обстеження на коронавірус приватних осіб

Тим часом, 6 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 174 до 138 068, кількість померлих від захворювання збільшилася на 31 людини до 2 877.

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