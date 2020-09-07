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07 вересня 2020, понеділок, 23:49 7
Суспільство 2020-09-08T01:15:01+03:00
Українські Новини
Покаже час. Разумков не знає, яким буде Великий Державний Герб

Покаже час. Разумков не знає, яким буде Великий Державний Герб

Кира Молчанова
Дмитро Разумков, Державна символіка, Великий Герб України, Великий Державний Герб
Герб України. Фото: brightwallpapers.com.ua
Герб України. Фото: brightwallpapers.com.ua

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що не знає, яким буде конкурс на кращий ескіз Великого Державного Герба України і яким сам Герб у підсумку буде затверджено після того, як Рада доручила Кабміну провести новий конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба України.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Подивимося, яким він буде. Я не знаю точно, яким він буде, не можу сказати. Обираю не я, а люди з досвідом у цій сфері, оскільки кожен повинен займатися своєю справою", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи не буде конкурс простою формальністю.

Він вважає, що новий конкурс потрібен, "тому що на сьогодні не було проведено необхідних процедур і закон не був проголосований".

"Ви правильно зазначили, що це не перший конкурс. Будемо сподіватися, і я вважаю це правильним, що до 30-річчя Дня Незалежності ми це питання врегулюємо. Яким буде Герб - покаже час. Перше, з чого ми почали, - створили робочу групу з розробки законопроєкту, а паралельно буде йти процес за конкурсом для того, щоб не потрапити в ситуацію, про яку ви говорите, - конкурси провели, все було готово, а законопроекту так і немає ", - додав спікер.

Разумков підкреслив, що на сьогодні того Кабміну, за часів якого проходили попередні конкурси, вже немає, а ті рішення не були доведені до кінця і проголосовані в залі парламенту.

"Їх навряд чи можна вважати повністю легальними, тому ми повинні проводити конкурс", - підкреслив голова Ради.

В 1997 і 2008 роках вже проводилися конкурси на кращий ескіз Великого Герба.

Ескіз, який переміг на конкурсі, використовується Збройними силами, він розміщений у залі прийомів Офісу президента.

Зеленський неодноразово фотографувався на його тлі.

Як повідомляли Українські Новини, в Фонді "Україна XXI століття" заявили, що Великий Державний Герб України вже існує. Президент Зеленський має його затвердити.

Тим часом,  мости через Босфор у Стамбулі й телевежу Атакуле "одягли" в кольори українського прапора.

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