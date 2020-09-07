Покаже час. Разумков не знає, яким буде Великий Державний Герб

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що не знає, яким буде конкурс на кращий ескіз Великого Державного Герба України і яким сам Герб у підсумку буде затверджено після того, як Рада доручила Кабміну провести новий конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба України.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Подивимося, яким він буде. Я не знаю точно, яким він буде, не можу сказати. Обираю не я, а люди з досвідом у цій сфері, оскільки кожен повинен займатися своєю справою", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи не буде конкурс простою формальністю.

Він вважає, що новий конкурс потрібен, "тому що на сьогодні не було проведено необхідних процедур і закон не був проголосований".

"Ви правильно зазначили, що це не перший конкурс. Будемо сподіватися, і я вважаю це правильним, що до 30-річчя Дня Незалежності ми це питання врегулюємо. Яким буде Герб - покаже час. Перше, з чого ми почали, - створили робочу групу з розробки законопроєкту, а паралельно буде йти процес за конкурсом для того, щоб не потрапити в ситуацію, про яку ви говорите, - конкурси провели, все було готово, а законопроекту так і немає ", - додав спікер.

Разумков підкреслив, що на сьогодні того Кабміну, за часів якого проходили попередні конкурси, вже немає, а ті рішення не були доведені до кінця і проголосовані в залі парламенту.

"Їх навряд чи можна вважати повністю легальними, тому ми повинні проводити конкурс", - підкреслив голова Ради.

В 1997 і 2008 роках вже проводилися конкурси на кращий ескіз Великого Герба.

Ескіз, який переміг на конкурсі, використовується Збройними силами, він розміщений у залі прийомів Офісу президента.

Зеленський неодноразово фотографувався на його тлі.

Як повідомляли Українські Новини, в Фонді "Україна XXI століття" заявили, що Великий Державний Герб України вже існує. Президент Зеленський має його затвердити.

Тим часом, мости через Босфор у Стамбулі й телевежу Атакуле "одягли" в кольори українського прапора.

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