Верховна Рада оголосила конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба, тоді як сьогодні нардепи проголосували за збільшення мінімальної заробітної плати

За прийняття проекту постанови № 3994 проголосували 279 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кабінету Міністрів доручається проведення конкурсу в кілька етапів.

До 1 жовтня 2020 року Кабмін повинен створити організаційний комітет, розробити і затвердити відповідні положення, а також вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.

До 1 листопада 2020 року Кабмін повинен провести всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня 2020 року визначити переможця і представити на розгляд Раді пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Контроль за виконанням цієї постанови покладається на першого заступника голови парламенту Руслана Стефанчука.

Як повідомляли Українські новини, мости через Босфор у Стамбулі й телевежу Атакуле "одягли" в кольори українського прапора.

Також Комітет Ради збирається на засідання про призначення місцевих виборів.

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