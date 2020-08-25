Великий Державний Герб України вже існує. Президент Зеленський має його затвердити, - Фонд «Україна XXI століття»

Народні депутати від партії «Слуга народу» нещодавно подали проект постанови ВРУ щодо проведення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України (ВДГУ). Народні обранці запропонували провести конкурс у три етапи, включаючи суспільне обговорення ескізу ВДГУ, визначення переможця та подання до ВРУ пропозицій за результатами цього конкурсу. Планується, що 25 серпня Постанова буде розглянута на позачерговій сесії парламенту.

Виходячи з цього, Фонд інтелектуальної співпраці «Україна XXI століття» разом з громадськими діячами звернувся з відкритим листом щодо цього питання до Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Фонду, передають Українські Новини.

Як зазначається в листі, досі не реалізовано положення статті 20 Конституції України щодо ухвалення Великого Державного Герба України. Разом з тим, перший конкурс на кращий ескіз ВДГУ було проведено у далекому 1997 році. Тоді, Державна комісія визнала кращим ескізом Герб авторства видатних діячів мистецтв - членів Національної спілки художників Олександра Івахненка та Віталія Мітченка, доктора історичних наук, повного кавалера ордену Княгині Ольги Марії Дмитрієнко, та старшого наукового співробітника НАНУ Юрія Савчука.

У 2008 році згідно указу Президента України, Кабінетом Міністрів конкурс було проведено повторно, а його переможцем знову став ескіз згаданого колективу, до якого приєднався народний художник України, академік Національної академії мистецтв та лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Сергій Якутович. Координатором проекту виступив голова фонду інтелектуальної співпраці «Україна XXI століття» Богдан Губський. За рішенням державної комісії ескіз повністю відповідав вимогам Конституції, умовам конкурсу і концепції створення Великого Державного Герба, розробленої Національною академією наук.

Великий Державний Герб України

У 2009 році цей ескіз ВДГУ затвердив Кабінет Міністрів. Нажаль, з того часу ескіз ВДГУ так і не був розглянутий Верховною Радою, хоча головне експертне управління ВРУ двічі рекомендувало народним депутатам ухвалити законопроект щодо ВДГУ.

Поміж тим, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.

Практика – критерій істини. Відтак, можна з впевненістю сказати, що зазначена концепція ВДГУ, її художнє втілення, що шліфувалося у різних графічних редакціях, пройшли випробовування часом і стали набутком новітньої української історії та геральдики.

У листі до президента зазначається, що у проекті ВДГУ використані символи, як об’єднують різні історичні епохи тисячолітнього державного шляху України, увічнюють та возвеличують найвеличніших державних мужів – Володимира Великого, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Євгена Петрушевича, Павла Скоропадського.

Великий Державний Герб засвідчує історичну тяглість державної традиції, уособлює в собі головні етапи її становлення та багатовікового розвитку і слугує втіленням провідної національної ідеї – ідеї соборності українських земель та їхнього демократичного устрою.

Наголошується, що справа залишається лише за малим – затвердити цей ескіз ВДГУ рішенням Верховної Ради України.

Фонд «Україна XXI століття» зазначає, що саме тому, громадські діячі та авторський склад переможного конкурсу на кращий проект ВДГУ звернулися до Президента України з пропозицією подати на розгляд Верховної Ради, як першочерговий, Закон України про затвердження цього ескізу, як Великого Державного Герба України та тим самим поставити логічну крапку у багаторічній невизначеності щодо питання неабиякої державної ваги.

За інформацією Фонду, звернення до Президента підписали – Голова Фонду Богдан Губський, директор Інституту історії НАНУ академік Валерій Смолій та автори переможного ескізу ВДГУ.

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