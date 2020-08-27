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27 серпня 2020, четвер, 17:10 11
Європа 2020-08-27T19:30:03+03:00
Українські Новини
Саакашвілі повернувся в Грузію і хоче брати участь там в передвиборчій кампанії

Саакашвілі повернувся в Грузію і хоче брати участь там в передвиборчій кампанії

Ольга Фандорина
Міхеіл Саакашвілі, Грузія, Володимир Зеленський
Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що має намір активно брати участь в осінніх виборах у Грузії, але при цьому продовжить виконувати обов'язки глави виконавчого комітету Національної ради реформ України. Про це він повідомляє у Facebook після опублікованого відео, в якому він говорив про повернення в Грузію.

"Звичайно, я активно включився в грузинську передвиборчу кампанію, бо в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов'язки глави виконавчого комітету Національної ради реформ", - написав Саакашвілі.

Він також повідомив, що в четвер, 27 серпня, "у рамках діяльності Нацради" прийняв у себе вдома велику казахську делегацію в складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів і домовився з ними про співпрацю Нацради реформ і аналогічної структури в Казахстані.

Як повідомляли Українськi Новини, 7 травня Зеленський призначив Саакашвілі главою Виконкому реформ.

Через це призначення Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій, оскільки Саакашвілі, як колишній Президент Грузії, заочно засуджений судом до 3 років в'язниці за зловживання владою.

Зеленський назвав рішення Грузії помилкою і втручанням у справи України, оскільки Саакашвілі є українським громадянином і має право обіймати посади в країні.

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