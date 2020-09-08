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  • Скорпіонів чекає вдалий день, а Козероги будуть в центрі уваги, - гороскоп від Глоби на сьогодні
08 вересня 2020, вівторок, 08:30 3
Lifestyle 2020-09-08T09:00:01+03:00
Українські Новини
Скорпіонів чекає вдалий день, а Козероги будуть в центрі уваги, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Скорпіонів чекає вдалий день, а Козероги будуть в центрі уваги, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 8 вересня. Фото: pixabay
Гороскоп на 8 вересня. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні, 8 вересня, зірки радаять зайнятися справами, які вимагають уваги до деталей після того, як за гороскопом на понеділок астролог радив не брати участь в суперечках. У вівторок настане сприятливий період для важливої і відповідальної роботи. Детальніше про астрологічний прогноз для представників всіх знаків зодіаку у вівторок, 8 вересня, розповів астролог Павло Глоба.

Овен

Постарайтеся не приймати дуже важливих рішень - намагайтеся займатися менш значущими справами, особливо в сфері фінансів. Водночас день буде сприятливим для наукової і творчої діяльності.

Телець

Тельці у вівторок будуть душею компанії, але за умови, що компанія буде тихою і добре знайомою. Є високі шанси завести розмову на ту тему, яку давно не вдавалося підняти з близькими.

Близнюки

Не варто журитися через минуле або побиватися через вчинки інших людей. Станьте самі на шлях тих змін, яких би хотіли від інших.

Рак

Відкиньте ліньки і беріться за справи - сміливо починайте нове і рішуче крокуйте до виконання своїх мрій і задумів. Єдина людина, яка буде з раками завжди - це вони самі. Не забувайте це і поважайте себе.

Лев

У цей день Львів можуть порадувати приємною звісткою ділові партнери або колеги по роботі. Ймовірно, новина стане для них несподіванкою.

Діва

Хороший день для заняття спортом і постановки перед собою нових цілей. Якщо Діви вже давно планували, але ніяк не могли взятися за активний спосіб життя - зараз саме час це зробити.

Терези

Терезів у вівторок буде підстерігати фінансова удача - ймовірно дохід принесе робота, до якої представники цього знаку мали відношення ще раніше. Також високі шанси підвищень на роботі і добавок до зарплати.

Скорпіон

8 вересня обставини будуть складатися якомога краще для Скорпіонів - і особисті, і ділові партнери будуть проявляти розуміння і не перешкоджати втілювати задумане.

Стрілець

Ймовірно, Стрільцям буде важко всидіти на місці - скористайтеся цією бурею енергії і направте її в конструктивне русло. Займіться власним здоров'ям, можливо саме зараз час подумати про спорт.

Козеріг

Козероги в цей день будуть в центрі уваги. Це дозволить вирішити наболілі питання і отримати відповіді на питання, які давно турбували. Будьте сміливими, щирими і відвертими. Саме ці якості зможуть стати справжнім козирем.

Водолій

Рушайте на прогулянку на природу. Контакт з нею допоможе відновити сили і почерпнути натхнення.

Риби

День вдалий для енерговитратної, бурхливої ​​діяльності. Сьогодні сміливо втілюйте в життя свої найепатажніші плани - є високі шанси на успіх.

Як повідомляли Українські Новини,  осінь принесе щастя деяким знакам зодіаку.

Крім того, в NASA повідомляють, що 8 вересня повз землі пройде 37-метровий астероїд .

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