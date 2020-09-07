У Стрільців буде суперечливий день, а Риб чекає розчарування, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Сьогодні астролог радить не брати участі в суперечках, тоді як осінь принесе щастя деяким знакам зодіаку. Також небажано ставити когось в глухий кут нетактовними питаннями або надмірними проханнями. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в понеділок, 7 вересня, розповів Павло Глоба. Овен Не відкладайте на завтра те, що могли зробити протягом ще минулого тижня. Генеруйте ідеї і постарайтеся втілити їх в реальність. Телець У Тельців прискориться темп життя. Крім того, це буде хороший день, щоб поговорити про почуття і потреби. Близнюки У Близнюків буде день ідей. Досліджуйте те, що цікаво. Єдина проблема — якщо хочеться все і відразу, то буде складно зосередитися. Рак Це відмінний день для мозкового штурму ідей, але не дуже хороший для реалізації їх в практичному сенсі. Розумові зв'язки відбуваються швидко, але вони також швидко зникають. Лев Левів чекає день відпочинку, здобуття нових джерел енергії, самоаналізу. Обдумані дії мають значні шанси на успіх. Обережність і розсудливість допоможуть уникнути багатьох помилок. Діва Ймовірно, в понеділок Діви відчують себе самотніми, але цей стан кожен переживає тоді, коли є внутрішня потреба до самовираження. Увечері бажано зайнятися улюбленою справою, відклавши на час всі домашні справи. Терези Всі справи Терезів так чи інакше будуть пов'язані з міжособистісними відносинами. Виключіть поспішність і емоційність в рішеннях, інакше є ризик, що можете нажити ворогів або опинитися мішенню для нападок. Скорпіон Сприятливий день для духовного зростання. Рекомендується читання духовної літератури. Зросте успішність, інтуїція. День сприяє плануванню і реалізації задуманого. Зміцняться відносини в родині. Стрілець Невизначений, суперечливий день. Якщо сумніваєтеся в правильності прийнятого рішення, довіртеся інтуїції — вона не підведе, тому що Стрільці будуть дуже гостро відчувати все, що відбувається. Козеріг Сприятливий день для будь-якої справи, проте зірки радять знайти компроміс між своїми бажаннями і можливостями. Водолій 7 вересня найкраще день присвятити саморозвитку. Поверніться до вивчення англійської мови або прочитайте книгу за професією. Так Водолії проведуть час не тільки з користю, але і з задоволенням. Риби Риб чекає велике розчарування в особистому житті. Ваша друга половинка навряд чи заслуговує тієї довіри, яку їм надавали. Змиріться з цим і не бійтеся визнати свої помилки. Як повідомляли Українські Новини, чотири знаки зодіаку забудуть про труднощі і проблеми у вересні. Раніше Павло Глоба розповів, що всім знакам зодіаку обіцяє вересень.