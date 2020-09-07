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  • Чорнобильській АЕС видали дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива
07 вересня 2020, понеділок, 20:35 41
Економіка 2020-09-07T23:00:03+03:00
Українські Новини
Чорнобильській АЕС видали дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива

Чорнобильській АЕС видали дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива

Валерия Драгомирова
ЧАЕС, Чорнобиль, СВЯП
Чернобильська АЕС.
Чернобильська АЕС.

Післ я того, як в квітні в зону ЧАЕС перевезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області, Державна інспекція ядерного регулювання видала державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС, Київська область) дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

Про це йдеться в повідомленні Держатомрегулювання, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми робимо істотний крок, спрямований на зміцнення безпеки використання ядерної енергії, адже початок робіт з введення в експлуатацію СВЯП-2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, а й активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - сказав голова Держатомрегулювання Григорій Плачков.

Зазначається, що рішення про видачу окремого дозволу було прийнято регулюючим органом, враховуючи позитивні результати.

Зокрема результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, проведеної спільно з організацією технічної підтримки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, документів, наданих "Чорнобильській АЕС" з обґрунтування безпеки здійснення діяльності, а також інспекційного обстеження комісії Держатомрегулювання з перевірки здатності "Чорнобильської АЕС" виконувати заявлений вид діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада внесла зміни до законодавства про поводження з радіоактивними відходами (РАВ) після того, як на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.

 

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