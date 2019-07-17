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17 липня 2019, середа, 16:41 22
Економіка 2019-07-17T19:15:04+03:00
Українські Новини
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів

Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів

Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС (ЧАЕС, Прип'ять, Київська область) відновило промислову експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) після того, як ЄС офіційно передала Україні новий саркофаг на Чорнобильській АЕС.

Про це йдеться в повідомленні ЧАЕС, передають Українські Новини.

"8 липня відновлено промислову експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів. За тиждень роботи в даному режимі на заводі підготовлено 34 упаковки готового продукту. Після 28 діб витримки упаковки з радіоактивними відходами (РАВ) буде вивезено на поховання в спеціально облаштоване приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що дозвіл на будівництво ЗПРРВ було надано ще у 2014 році, проте у зв'язку з введенням у 2014 році нових будівельних норм і правил отримання сертифіката переносилося до проведення реконструкції заводу згідно з новими вимогами.

Крім того, протягом першого півріччя промислової експлуатації ЗПРРВ планується освоєння проектної потужності в обсязі до 10 упаковок з РАВ на добу.

26 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, який став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку в 1986 році над ним побудовано бетонний саркофаг.

Поновлений завод. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/FacebookПоновлений завод. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська АЕС хоче демонтувати нестабільні конструкції "Укриття" за 2,5 млрд гривень.

Раніше в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини, а через 32 роки після аварії на ЧАЕС колишні жителі Прип'яті "оживили" місто.

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