підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 жовтня 2019, четвер, 19:01 9
Верховна Рада і партії 2019-10-17T21:15:02+03:00
Українські Новини
Ховати радіоактивні відходи будуть лише у чотирьох видах сховищ

Ховати радіоактивні відходи будуть лише у чотирьох видах сховищ

Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook

Верховна Рада внесла зміни до законодавства про поводження з радіоактивними відходами (РАВ) після того, як на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.

За прийняття законопроєкту №0913 за основу і в цілому проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Документ передбачає перехід до європейських стандартів поводження з радіоактивними відходами та ґрунтується на довгостроковій безпеки остаточного їх поховання", - сказано в повідомленні на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Також згідно з новою класифікацією зберігання і захоронення РАВ дозволяється виключно в 4 видах сховищ (поверхневе сховище, приповерхневе сховище, сховище для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах і геологічне сховище) залежно від класу РАВ.

Цей закон стає чинним через 2 роки після його публікації.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і НАТО запустили проект за 1,5 млн євро з ліквідації могильника радіоактивних відходів в Кіровоградській області. Тим часом фінансування комплексу для зберігання радіоактивних відходів "Вектор" хочуть збільшити у 8 разів.

Більше новин про: Рада Радіація радіаційна небезпека радіоактивні відходи

Архів
Новини
Зеленський доручив Кабміну розробити законопроект про мораторій на перевірку ФОП 21:11
Скасування трудових книжок: експерт назвав головний соціальний ризик реформи 21:02
Зеленський підписав закон про концесії 20:40
Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді 20:08
У Полтавській області у вигрібній ямі загинули три людини 19:55
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука 11:12
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ 10:23
Кабмін Гончарука не контролює "Центренерго" та енергетику в цілому, – Марунич 16:42
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Бойовики використали заборонені міномети: загинуло двоє військовослужбовців 09:20
Суд припинив виробництво за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку 11:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok