Ховати радіоактивні відходи будуть лише у чотирьох видах сховищ

Верховна Рада внесла зміни до законодавства про поводження з радіоактивними відходами (РАВ) після того, як н а Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів

За прийняття законопроєкту №0913 за основу і в цілому проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Документ передбачає перехід до європейських стандартів поводження з радіоактивними відходами та ґрунтується на довгостроковій безпеки остаточного їх поховання", - сказано в повідомленні на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Також згідно з новою класифікацією зберігання і захоронення РАВ дозволяється виключно в 4 видах сховищ (поверхневе сховище, приповерхневе сховище, сховище для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах і геологічне сховище) залежно від класу РАВ.

Цей закон стає чинним через 2 роки після його публікації.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і НАТО запустили проект за 1,5 млн євро з ліквідації могильника радіоактивних відходів в Кіровоградській області. Тим часом фінансування комплексу для зберігання радіоактивних відходів "Вектор" хочуть збільшити у 8 разів.