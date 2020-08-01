Відсьогодні діють нові штрафи за порушення використання касових апаратів

Сьогодні підприємці починають використовувати касові апарати, а також набувають чинності нові штрафні санкції порушення при використанні реєстраторів розрахункових операцій (РРО, касові апарати).

Про це сказано в повідомленні Податкової служби, передають Українські Новини.

У 2019 році Верховна Рада ввела програмні РРО та спростила процедуру їх реєстрації.

Міністерство фінансів у першому півріччі створило платформу для презентації прототипів безкоштовного фіскального додатку програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Тестовою версією безкоштовного фіскального додатку РРО можуть користуватися всі суб'єкти господарювання з 15 липня.

Тестування безкоштовного програмного РРО проходило до 31 липня 2020.

Вводиться низка нововведень, зокрема, в сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, що передбачені Законами №128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інші закони України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" (із змінами) та № 129-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" (із змінами).

Якщо підприємці не будуть застосовувати РРО або програмні РРО, або застосовувати їх з порушенням встановлених вимог, на законодавчому рівні передбачаються штрафні (фінансові) санкції.

Раніше введення нових розмірів штрафів планувалося з 19.04.2020, але Законом № 533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19)" перенесли терміни застосування штрафів.

З 1 серпня-за перше порушення накладається штраф у розмірі 10%, за кожне наступне – 50% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг).

А з 1 січня 2021 року, розмір штрафу становитиме 100% і 150% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) за перше і наступне порушення відповідно.

Також з сьогоднішнього дня підприємці можуть використовувати замість традиційних касових апаратів програмні касові апарати (програмні РРО).

Тобто програмні РРО стануть лише альтернативою класичним РРО, а всі суб'єкти господарювання, яких закон зобов'язує проводити розрахункові операції за товари та послуги із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, з 1 серпня можуть за власним бажанням перейти до застосування програмних РРО.

Також з 1 січня 2021 розширюється перелік видів діяльності, при яких потрібно обов'язково використання РРО (традиційних або програмних): РРО будуть використовувати підприємці, які продають ювелірні вироби, старі товари в магазинах, ліки і медичні вироби, що надають платні послуги у сфері охорони здоров'я, що реалізують складні побутові прилади, які підлягають гарантійному ремонту, а також ті, що працюють як готелі, ресторани, кафе, турагентства, туроператори, продають деталі для авто.

Крім того, фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп незалежно від видів діяльності, з 1 квітня 2021 повинні застосовувати РРО.

РРО не потрібно використовувати платникам єдиного податку першої групи та фізичним особам, які продають на ринку власні старі речі або продукти власного підсобного господарства.

Як повідомляли Українські Новини, сума готівки в обігу в першому півріччі зросла на 14,4%.

Крім того, у квітні цього року закрилися 13,3 тисяч фізичних осіб-підприємців, а в 2019 році за аналогічний період – 16,3 тисяч фізосіб-підприємців.