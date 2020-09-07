підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 21:00 9
Суспільство 2020-09-07T22:15:02+03:00
Українські Новини
Розпочнеться холодна дощова осінь: прогноз погоди в Україні на вівторок

Розпочнеться холодна дощова осінь: прогноз погоди в Україні на вівторок

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Прогноз погоди. Фото: pixabay
Прогноз погоди. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на вівторок, 8 вересня, в Києві вночі дощ, місцями грози, вдень без опадів, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с . Температура повітря вдень +20...+22 градуси, вночі +12...+14 градусів попри те, що  синоптики обіцяють неприродно спекотний вересень.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, подекуди грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +18...+23 градуси.

У Карпатах уночі дощ, удень без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, удень +11...+16 градусів.

У Моршині вночі дощ, удень без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, удень +19...+21 градус.

У Трускавці вночі дощ, удень без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +18...+20 градусів.

У Сваляві вночі дощ, удень без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ, удень місцями дощ, подекуди грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +19...+24 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощ, грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +20...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, удень +27...+29 градусів.

7 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Прогноз погоди на завтра. Інфографіка: Гідрометцентр Прогноз погоди на завтра. Інфографіка: Гідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні  в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань з заморозками на ґрунті.

Перші заморозки очікуються в середині вересня.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні

У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів
Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським
Новини
Разумков проти легалізації марихуани та вільного обігу зброї 21:42
Через посуху в Криму воду подають по годинах 21:07
Розпочнеться холодна дощова осінь: прогноз погоди в Україні на вівторок 21:00
Чорнобильській АЕС видали дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива 20:35
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
9.09.20 11:00 Прес-конференція: "Вибори в Києві: ймовірні сценарії" 16:38
більше новин
Суд просять скасувати рішення про виконання гімну в столичних школах щоранку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok