Розпочнеться холодна дощова осінь: прогноз погоди в Україні на вівторок

За прогнозом погоди на вівторок, 8 вересня, в Києві вночі дощ, місцями грози, вдень без опадів, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с . вночі +12...+14 градусів попри те, що синоптики обіцяють неприродно спекотний вересень . Температура повітря вдень +20...+22 градуси,

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, подекуди грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +18...+23 градуси.

У Карпатах уночі дощ, удень без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, удень +11...+16 градусів.

У Моршині вночі дощ, удень без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, удень +19...+21 градус.

У Трускавці вночі дощ, удень без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +18...+20 градусів.

У Сваляві вночі дощ, удень без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ, удень місцями дощ, подекуди грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +19...+24 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощ, грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +20...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, удень +27...+29 градусів.

7 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Прогноз погоди на завтра. Інфографіка: Гідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань з заморозками на ґрунті.

Перші заморозки очікуються в середині вересня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини