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07 вересня 2020, понеділок, 17:51 8
Економіка 2020-09-07T20:30:03+03:00
Українські Новини
Гарантовану суму, яку можна буде повернути за депозитом, хочуть збільшити втричі

Гарантовану суму, яку можна буде повернути за депозитом, хочуть збільшити втричі

Кира Молчанова
НБУ, вклади населення, гарантована сума
Депозит. Фото: slovoidilo.ua
Депозит. Фото: slovoidilo.ua

Після того, у травні українці збільшили вклади у банках до 611 млрд гривень, Рада з фінансової стабільності рекомендує Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підвищити суму гарантування вкладів із 200 тис. гривень до 600 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні за результатами засідання ради, передають Українські Новини.

Таке підвищення рада рекомендувала здійснити після конвертації поточних зобов'язань ФГВФО перед урядом і майбутніх процентних платежів в умовні зобов'язання.

Це дасть змогу фонду підвищити гарантії за вкладами.

За даними ФГВФО, повністю захищені вклади (до 200 тис. гривень) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду.

У 2017 році рада Національного банку рекомендувала підвищити гарантовану суму відшкодування вкладникам з 200 тис. до 500 тис. гривень.

Наразі максимальна сума вкладу фізосіб у банках-учасниках ФГВФО, гарантована державою, становить 200 тис. гривень.

Останній раз Фонд гарантування вкладів підвищив розмір компенсації вкладникам ліквідованих банків зі 150 тис. гривень до 200 тис. улітку 2012 року.

До цього, в листопаді 2008 року, суму відшкодування було підвищено зі 100 тис. гривень до 150 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як бізнес брав переважно валютні кредити, обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, станом на 1 серпня за оперативними даними збільшився на 2,4% до 633,078 млрд гривень.

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