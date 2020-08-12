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12 серпня 2020, середа, 11:37 8
Фінанси 2020-08-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
У липні населення надавало перевагу депозитам у валюті

У липні населення надавало перевагу депозитам у валюті

Сергей Жолобецкий
Валюта, Депозит, Банківські депозити
Населення надає перевагу зберіганню грошей у валюті
Населення надає перевагу зберіганню грошей у валюті

Тоді як бізнес брав переважно валютні кредити, обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, станом на 1 серпня за оперативними даними збільшився на 2,4% до 633,078 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках зросли на 16,7% з 542,302 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у липні збільшилися на 0,2% до 364,453 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці збільшився на 5,5% до 268,625 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі й валютні) у липні збільшилися на 5,4% до 569,564 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році вклади населення в банках зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

У 2019 вклади населення в банках зросли на 8,6% з 501,7 млрд гривень до 542,3 млрд гривень.

Шевченко зазначає, що  НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Також Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий глава не зміг їх звільнити.

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