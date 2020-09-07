У МОЗ розповіли, які вакцини є в Україні

У МОЗ розповіли, які вакцини від інфекційних захворювань є в Україні. Фото: pixabay

У МОЗ розповіли, які вакцини від інфекційних захворювань є в Україні. Фото: pixabay

Тоді як масова вакцинація від коронавірусу очікується не раніше середини 2021-го року , Міністерство охорони здоров'я України повідомило про наявність в країні вакцин від 10 інфекційних захворювань. Про це повідомляє МОЗ.

Інфографіку з відповідною інформацією міністерство оприлюднило на своїх сторінках в соціальних мережах.

У міністерстві запевняють, що забезпечили необхідною кількістю вакцин кожну область.

"Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією становить 95%. В середньому у країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік — 78%, і він буде істотно нижчий рівня 2018 (91%) і 2019 (93%) років", — повідомили в МОЗ.

Так, в Україні є в наявності:

Понад 2 млн доз інактивованих вакцин від поліомієліту

Понад 2 млн доз оральної вакцини від поліомієліту

Понад 2 млн доз вакцин від дифтерії і правця для дорослих

1 млн 774 тис. доз моновакцин від гепатиту В

735 тис. доз п'ятикомпонентної вакцини від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції (HIB-інфекція)

Понад 1 млн. 180 тис. доз щеплення КПК (кір, краснуха, паротит)

560 тис. доз АДКД.

Наявні в Україні вакцини від інфекційних захворювань. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські новини, Україна очікує понад півмільйона доз вакцин проти грипу.

Також в МОЗ розповіли, як захиститися від правця.

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