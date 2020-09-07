У МОЗ розповіли, які вакцини є в Україні

Тоді як масова вакцинація від коронавірусу очікується не раніше середини 2021-го року, Міністерство охорони здоров'я України повідомило про наявність в країні вакцин від 10 інфекційних захворювань. Про це повідомляє МОЗ. Інфографіку з відповідною інформацією міністерство оприлюднило на своїх сторінках в соціальних мережах. У міністерстві запевняють, що забезпечили необхідною кількістю вакцин кожну область. "Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією становить 95%. В середньому у країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік — 78%, і він буде істотно нижчий рівня 2018 (91%) і 2019 (93%) років", — повідомили в МОЗ. Так, в Україні є в наявності: Понад 2 млн доз інактивованих вакцин від поліомієліту Понад 2 млн доз оральної вакцини від поліомієліту Понад 2 млн доз вакцин від дифтерії і правця для дорослих 1 млн 774 тис. доз моновакцин від гепатиту В 735 тис. доз п'ятикомпонентної вакцини від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції (HIB-інфекція) Понад 1 млн. 180 тис. доз щеплення КПК (кір, краснуха, паротит) 560 тис. доз АДКД. Наявні в Україні вакцини від інфекційних захворювань. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські новини, Україна очікує понад півмільйона доз вакцин проти грипу. Також в МОЗ розповіли, як захиститися від правця.