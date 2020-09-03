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03 вересня 2020, четвер, 18:51 9
Європа 2020-09-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Чехії зафіксовано максимальний з початку пандемії приріст заражених COVID-19

У Чехії зафіксовано максимальний з початку пандемії приріст заражених COVID-19

Константин Долгий
Чехія, Пандемія, Коронавірус, Коронавірус в Чехії, Динаміка COVID-19
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

У Чехії за минулу добу було виявлено найбільшу за період пандемії кількість нових випадків зараження коронавірусом, тоді як в Україні встановлено новий антирекорд за смертністю від COVID-19.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляє видання Novinky, передають Українські Новини.

Вчора чеські медики заявили, що за результатами тестування зараження коронавірусною інфекцією було виявлено у 650 осіб. Це, сказано в повідомленні, є новим антирекордом для Чехії з початку поширення захворювання в країні.

Причиною такого приросту нових випадків є збільшення кількості тестувань серед громадян. У середу тестів було зроблено 11 000.

З початку пандемії в Чехії було підтверджено 26 423 випадків зараження коронавірусом нового типу. На сьогодні інфіковано 7 022 людини.

Поширення коронавірусу нового типу почалося в кінці 2019 року в китайській провінції Хубей. Через кілька місяців захворювання було зафіксовано в десятках країн світу.

Зараз відомо про більш ніж 26 млн підтверджених випадків інфікування. Майже 18,5 млн людей змогли подолати захворювання, ще 868 тис. — померли.

Світовими лідерами за кількістю підтверджених випадків є США — 6,2 млн випадків, Бразилія — ​​4 млн випадків, Індія — 3,8 млн випадків і Росія — 1 млн випадків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Еквадорі заявили про перший в країні випадок повторного зараження COVID-19 у людини, яка раніше перехворіла на коронавірусну інфекцію.

Крім того, через початок нової хвилі поширення коронавірусу влади Угорщини прийняла рішення закрити кордони для іноземців.

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