Кабмін планує спростити порядок отримання дозволу на роботу в Україні для IT-фахівців з Білорусі

Кабмін ініціює спрощення порядку отримання дозволу на імміграцію і роботу в Україні для IT-фахівців з Білорусі слідом за продовженням жорстких затримань на мітингах у Білорусі. Про це сказано в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передають Українські Новини. "Зараз вже сформований конкретний план дій, який дозволить спростити процес отримання дозвільних документів і забезпечить комфортний переїзд IT-компаній в Україні ", — сказано в ньому. Урядові ініціативи, зокрема, стосуються спрощення порядку отримання дозволу на імміграцію і роботу в Україні для IT-фахівців Білорусі, питань перетину кордону, юридичних моментів реєстрацій, вирішення соціальних питань сімей. Зазначається, що минулого тижня (31 серпня — 4 вересня) відбулася зустріч заступників міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Олександра Романишина та Ірини Новікової з представниками IT-асоціацій, Державної міграційної служби, адміністрацією Державної прикордонної служби, Державної служби зайнятості та українського офісу адвокатського бюро SBH Law Offices (Білорусь). Згідно з повідомленням, план дій буде реалізовуватися в контексті прийнятого указу Президента Володимира Зеленського з розвитку IT-індустрії в Україні. Новікова заявила, що, незважаючи на можливе поповнення українського ринку праці IT-фахівцями з сусідньої країни, на ньому буде багато вільних вакансій для українських громадян. Крім того, вказується, що спільно з Міністерством цифрової трансформації був створений повноцінний інформаційний канал, який дозволяє отримати відповіді на найпоширеніші питання з цієї теми. Як повідомляли Українські новини, Міністерство закордонних справ України закликало Білорусь не шукати ворогів там, де їх немає. Також Олександр Лукашенко розгорнув на кордоні з НАТО половину армії країни.