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03 вересня 2020, четвер, 16:47 6
Європа 2020-09-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко розгорнув на кордонах з НАТО половину своєї армії

Лукашенко розгорнув на кордонах з НАТО половину своєї армії

Константин Долгий
Білорусь, Олександр Лукашенко, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, побоюючись "недружніх кроків" з боку НАТО, перекинув до західних кордонів республіки половину армії у той час як Росія заявляє про українську відповідальності за події в Білорусі.

Про це сьогодні заявив президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, пише БелТА.

Відповідну заяву глава республіки зробив під час зустрічі з главою російського уряду, Михайлом Мішустін.

"Ви бачите, що відбувається у нас. Ми змушені були відповідати, бачачи недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів. Всі докази є, як би вони не виправдовувалися, - і перекидання американських підрозділів, особливо літаків F-16 ", - зазначив президент Білорусі.

За словами президента, напередодні бойові підрозділи США і їх союзників вчинили пересування з місць колишньої дислокації в глибокому тилу НАТО ближче до кордонів Білорусі.

У відповідь на такі дії Північноатлантичного альянсу, Білорусь перекинула до своїх західних кордонів близько половини особового складу.

"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західні кордони з Литвою і Польщею", - сказав Лукашенко.

Глава держави додав, що Білорусі не слід чекати спокійного життя, проте країна сповнена рішучості і перебуває в повній готовності на випадок, якщо доведеться відстоювати свою незалежність і суверенітет.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство оборони Білорусі влаштувало комплексну перевірку стану збройних сил і  почало призов військовослужбовців запасу.

Тим часом, в Білорусі тривають масові акції протесту проти результатів виборів. 30 серпня в Мінську проходить Марш миру і незалежності .

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