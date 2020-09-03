МЗС України закликало Білорусь не шукати ворогів там, де їх немає

Міністерство закордонних справ України відповіло на заяву президента Білорусі Лукашенка про втручання в білоруські протести з боку України. Коментар опубліковано на сайті МЗС з посиланням на заяву глави міністерства Дмитра Кулеби.

"Вичерпну відповідь на закиди окремих політиків щодо нібито залучення України до організації протестів в Республіці Білорусь був вчора надано міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він зокрема підкреслив, що Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі", — сказано в повідомленні.

МЗС України у зв'язку з "черговим безпідставним звинуваченням" у втручанні у внутрішні справи Білорусі закликало білоруських партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, "щоб не потрапити в пастку пропаганди і фейків".

"Не треба шукати ворогів там, де їх немає", — додали наостанок в міністерстві.

Як повідомляли Українськi Новини, Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що при зміні влади в країні, його прихильників чекає "не люстрація, а різанина".

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