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03 вересня 2020, четвер, 19:41 7
Політика 2020-09-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
МЗС України закликало Білорусь не шукати ворогів там, де їх немає

МЗС України закликало Білорусь не шукати ворогів там, де їх немає

Ольга Фандорина
Білорусь, МЗС України, Дмитро Кулеба
МЗС. Фото: vidomosti-ua.com
МЗС. Фото: vidomosti-ua.com

Міністерство закордонних справ України відповіло на заяву президента Білорусі Лукашенка про втручання в білоруські протести з боку України. Коментар опубліковано на сайті МЗС з посиланням на заяву глави міністерства Дмитра Кулеби. 

"Вичерпну відповідь на закиди окремих політиків щодо нібито залучення України до організації протестів в Республіці Білорусь був вчора надано міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він зокрема підкреслив, що Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі", — сказано в повідомленні.

МЗС України у зв'язку з "черговим безпідставним звинуваченням" у втручанні у внутрішні справи Білорусі закликало білоруських партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, "щоб не потрапити в пастку пропаганди і фейків". 

"Не треба шукати ворогів там, де їх немає", — додали наостанок в міністерстві.

Як повідомляли Українськi Новини, Кулеба  не бачить підстав  для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що при зміні влади в країні, його  прихильників чекає "не люстрація, а різанина".

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