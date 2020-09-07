Першу ракетку світу Новака Джоковича дискваліфікували з турніру US Open за удар м'ячем у суддю

Слідом за інформацією про те, що організатори тенісного турніру в Страсбурзі переплутали національність української тенісистки Еліни Світоліної, назвавши її росіянкою , стало відомо, що першу ракетку світу Новака Джоковича дискваліфікували з турніру US Open за удар м'ячем у суддю. Про це повідомляє Великий теніс України.

Учора, 6 вересня, Джокович проводив матч проти іспанця Пабло Карреньо-Бусто. Програючи, в невеликій паузі Джокович в серцях вдарив м'яч не дивлячись в сторону, який потрапив в горло судді. Цей удар збив суддю з ніг. На корт вийшли лікарі.

Згідно з регламентом турніру заподіяння шкоди будь-яким офіційним особам під час поєдинку веде до дискваліфікації, незалежно від мотивів.

Джокович вибачився за свій вчинок і сказав, що цей удар м'ячем був ненавмисним.

Крім дискваліфікації, Джоковича позбавили всіх рейтингових балів на турнірі, а також він не отримає 250 тис. доларів, зароблені в ході US Open.

Як повідомляли Українські Новини, раніше перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі в тенісному турнірі US Open через пандемію коронавірусу.

Також Новак Джокович вже встиг перехворіти на коронавірус у червні. Тоді його звинувачували в халатності до небезпеки коронавірусу.

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