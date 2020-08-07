Перша ракетка України Світоліна відмовилася від участі в тенісному турнірі US Open через пандемію

Перша ракетка України, тенісистка Еліна Світоліна, яка відкрила сезон з програшів, пропустить один з чотирьох турнірів "Великого шолома" US Open через ризик поширення коронавірусу. США зараз посідає перше місце по захворюваності COVID-19. Про це Світоліна повідомила в своїх соціальних мережах. . pic.twitter.com\/azqTKdP6cZ — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) August 7, 2020 "Я прийняла рішення не брати участь в US Open. Хочу подякувати організаторам турніру, які дали мені шанс виступати. Я розумію, що вони прикладають максимум зусиль для безпечного проведення турніру, але я не відчуваю себе досить комфортно, щоб їхати в США і піддавати ризику себе і свою команду", - заявила Світоліна. Посмотреть эту публикацию в Instagram Considering all the aspects, I have decided to not play the US Open 2020. I want to thank the USTA, organizers and WTA for giving the players a chance to play and the fans a chance to watch this great event. I understand and respect all the efforts they are putting to make it happen in a safe environment, but I still don’t feel comfortable to travel to US without putting my team and myself at high risk. Best of luck to everyone 👋🏼 Until the next year @usopen ! Eli 😘 Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 7 Авг 2020 в 5:52 PDT Крім української тенісистки брати участь відмовилися румунка Симона Халеп, Кікі Бертенс з Нідерландів і австралійка Ешлі Барті. Як повідомляли Українські Новини, бій Ломаченко і Лопеса може зірватися. Суперник українця відмовився від гонорару.