Перша ракетка України Світоліна відмовилася від участі в тенісному турнірі US Open через пандемію

Перша ракетка України, тенісистка Еліна Світоліна, яка відкрила сезон з програшів, пропустить один з чотирьох турнірів "Великого шолома" US Open через ризик поширення коронавірусу. США зараз посідає перше місце по захворюваності COVID-19. Про це Світоліна повідомила в своїх соціальних мережах.

"Я прийняла рішення не брати участь в US Open. Хочу подякувати організаторам турніру, які дали мені шанс виступати. Я розумію, що вони прикладають максимум зусиль для безпечного проведення турніру, але я не відчуваю себе досить комфортно, щоб їхати в США і піддавати ризику себе і свою команду", - заявила Світоліна.

Крім української тенісистки брати участь відмовилися румунка Симона Халеп, Кікі Бертенс з Нідерландів і австралійка Ешлі Барті.

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