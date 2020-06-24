Скандал навколо Джоковича: першого тенісиста світу звинувачують в халатності до епідемії коронавіруса

Нещодавно стало відомо, що перший тенісист світу Новак Джокович хворий на СOVID-19, яким у світі хворіють понад 9 млн людей. Через цю новину у терміновому порядку були змішені завершитися два виставкоих турніри в Белграді та Задарі, які організовувалися сербом під брендом Adria Tour.

Крім означеного спортсмена, на коронавірус захворіли кілька тренерів та інишх тенісистів. Однак багато хто стверджує, що зараження команди відбулося через безвідповідальність організаторів змагань. Про це повідомляє The New York Times.

Як наголошується, спочатку про свій позитивний тест на вірус оголосив Григор Димитров, який знявся з турніру в минулу суботу через нездужання, і виїхавши з Задара додому в Монако, він повідомив світові про те, що інфікований.

Після цього на турнірі був скасований фінал між Джоковичем і росіянином Андрієм Рублевим, а всі учасники змагань, їх сім'ї і тренери терміново зробили собі тести.

Позитивним був аналіз хорвата Борни Чорича, з яким Димитров зіграв свій єдиний матч у Задарі. Носіями хвороби виявилися фітнес-тренер Джоковича Марко Паніні і тренер Димитров Крістіан Гроха. Також стало відомо про зараження учасника белградського турніру Віктора Троїцькі і його вагітної дружини.

Коронавірус виявлений навіть у п'ятирічного хлопчика, онука власника ресторану "Ніко", де вечеряли тенісисти. Тести Рубльова і Звєрєва негативні, але вони все одно вирушили на двотижневий карантин.

Сам же тенісист заявив, що турнір був організований з благими намірами і тоді, коли вірус пішов на спад.

"Я жалкую про кожний окремий випадок зараження. Сподіваюся, це не зашкодить здоров'ю, і всі в підсумку поправляться. Я вирушаю на самоізоляцію на 14 днів. Через п'ять днів я ще раз пройду тест", - заявив він.

Джокович і його брат запевняють, що витягли своїх колег з карантину і піддали небезпеці не заради наживи, а з благими намірами. Метою турніру було допомогти тенісистам подолати важкий період, а також зібрати гроші для гравців з низьким рейтингом, по доходам яких сильно вдарило скасування змагань.

Однак критики Новака вважають, що Adria Tour був організований з приголомшливою безпечністю. Спортсмени не дотримувалися правил дистанціювання, влаштовували свята і вечірки. Що в підсумку закінчилося дуже погано.

Як повідомляли Українські Новини, УЄФА прийняла безпрецедентні рішення про припинення та перенесення всіх футбольних турнірів на європейському континенті. Було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавіруса на 2021.

Крім того, спортзали, відкриття яких потрапило під другу хвилю пом'якшення карантину, відповідно до карантинних норм мають скоротити кількість відвідувачів вдвічі.

Також Голова організаційного комітету незалежного реєстру сертифікованих тренерів Української фітнес асоціації Марина Токарєва спрогнозувала, що через карантин спортклуби знизять ціни на свої послуги.