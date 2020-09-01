Пресслужба тенісного турніру в Страсбурзі назвала українку Світоліну росіянкою. Але згодом виправилася

Пресслужба міжнародного професійного тенісного турніру "Internationaux de Strasbourg" в анонсі майбутніх змагань назвала росіянкою українську тенісистку Еліну Світоліну, яка недавно відмовилася від участі в тенісному турнірі в США через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє профільний портал Великий теніс України.

У своєму акаунті в Twitter організатори турніру вказали неправильні прапори біля прізвищ української тенісистки Еліни Світоліної (прапор Росії замість прапора України) і Софії Кенін (прапор Ліберії замість прапора США).

Світоліна в коментарях сама виправила організаторів, відправивши їм прапор України в коментарі. Пресслужба видалила пост, опублікувавши новий, в якому виправила прапор Росії на прапор України біля прізвища Світоліної.

Неправильний і виправлений анонси турніру в Страсбурзі. Скріншот: Великий теніс України

Організатори турніру вибачилися перед Еліною Світоліною і виправили прапор на український. Скріншот: Великий теніс України

Але у випадку з Кенін свою помилку організатори не виправили.

Змагання в Страсбурзі мають відбутися з 20 по 26 вересня.

Як повідомляли Українські новини, мости через Босфор у Стамбулі і телевежу Атакуле "одягли" в кольори українського прапора.

Крім того, вежу Бурдж-Халіфа в Дубаї підсвітили в кольори українського прапора з нагоди Дня Незалежності України.

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