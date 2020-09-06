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06 вересня 2020, неділя, 12:13 11
Суспільство 2020-09-06T14:00:02+03:00
Українські Новини
Київська область утримує показники по новим випадкам COVID-19. За добу померли двоє

Київська область утримує показники по новим випадкам COVID-19. За добу померли двоє

Кира Молчанова
МОЗ, Київська область, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Київській області 5 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 87 осіб до 6 192, померлих - на 2 до 116.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 6 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 6 192 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 513 дітей та у 805 медичних працівників", - сказано в ньому.

За добу підтверджено 87 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 4 дітей від 5 місяців до 12 років.

З них 13 осіб госпіталізовано і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 74 особи перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 949 хворих, на самоізоляції (під наглядом) - 5 243 людини.

Одужало всього 4 103 людини, з них 346 дітей.

За звітну добу одужало 86 осіб, з них 9 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померло 116 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшли повідомлення про 2 летальні випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 вересня кількість хворих на коронавирусной інфекцією COVID-19 в Київській області в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 88 осіб до 6 105, померлих - на 5 до 114.

Влада Івано-Франківська та Тернополя подала до Окружного адміністративного суду Києва позов до Кабінету Міністрів з приводу віднесення міст до "червоної" зони епідемічної небезпеки, оновлений список якої набуде чинності з 7 вересня.

Не раніше, ніж в середині 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початку масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2.

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