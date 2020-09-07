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07 вересня 2020, понеділок, 09:24 46
Суспільство 2020-09-07T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів

"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів

Константин Долгий
Слуга народу, Передвиборча агітація, Ірина Верещук
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ

Користувачі соцмереж відреагували неоднозначний відеоролик, який "Слуга народу" Ірина Верещук знімала, літаючи на парасольці над Рибальським островом у Києві, безліччю фотожаб і мемів, тоді як зйомки цього агітаційного матеріалу призвели до утворення великого автомобільного затору, передають Українські Новини.

"Нічого не вміють робити, навіть повісти по-людськи не змогли", — коментує "політ" Верещук користувач Halynka Semenova.

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

"А навіщо її підвісили? Ще ж нічого не встигла зробити", — іронізує Катерина Парфьонова.

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

"Ах яке блаженство, ах яке блаженство..., не тільки припускати, але і спостерігати, що воно нікчемне", — написав Art Semko.

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

"Бовтахається, як сарделька в м'ясному магазині... Чорт, невже не соромно такою справою займатися?" — задається питанням користувач Андрій Микитенко.

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Крім яскравих і смішних коментарів користувачі соціальних зробили десятки фотожаб на тему польоту Верещук над Києвом.

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Реакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: FacebookРеакція соцмереж на політ Верещук на парасольці. Фото: Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у фракції "Слуга народу" прийняли рішення висунути Верещук в кандидати на посаду міського голови Києва.

Крім того, Верещук прокоментувала слова президента Зеленського, який назвав "мікробами" частину депутатів з "Слуги народу".

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