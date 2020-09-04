Я не вважаю себе "мікробом", - Верещук відповіла на слова Зеленського

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що спокійною сприйняла порівняння президента Володимира Зеленського деяких "слуг народу" з мікробами .

Верещук відповідну заяву зробила в четвер, 3 вересня, пише ZIK.

За словами депутата, попри те, що слова Зеленського дійсно прозвучали дещо "різко", в них відображена правда, оскільки, зазначає Верещук, більшість "слуг" потрапили в Раду тільки і тільки завдяки президенту і його бренду.

"Сьогодні на політичному олімпі маленькі зірочки, які вважають себе галактичними планетами, чомусь думають, що можуть вказувати президенту в протестній формі, іноді з нищівною критикою, і вважати це суб'єктність", - сказала Верещук.

Вона також додала, що частина депутатів явно забула, як так вийшло і чому вийшло рік тому, що тепер вони можуть говорити на різних ток-шоу і, більш того, з трибуни Верховної Ради.

При цьому сама Верещук, за її словами, цілком нормально сприйняла слова Зеленського.

"Я не вважаю себе "мікробом" і спокійно сприйняла таке порівняння", - сказала депутат.

Як повідомляли Українські Новини, 31 серпня відбувся з'їзд партії "Слуга народу", під час якого політична сила назвала кандидатів на посади міських голі.

Крім того, в середині липня стало відомо, що Ірину Верещук вирішили висунути на пост мера Києва.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини