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07 вересня 2020, понеділок, 09:25 16 Карта
Життя 2020-09-07T11:45:02+03:00
Українські Новини
Йде похолодання з дощами: прогноз погоди на початок тижня

Йде похолодання з дощами: прогноз погоди на початок тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Похолодання
Прогноз погоди Фото: pixabay
Прогноз погоди Фото: pixabay

З понеділка, 7 вересня, за прогнозом погоди в західні області України прийдуть дощі і похолодання в той час, як синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень. Надалі погода зіпсується і на решті частини нашої країни.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мекрежі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Європі запанують антициклони Harold і Juriy, але між ними на території України пройде атмосферний фронт, який принесе дощі і похолодання на західні області. 

Жителям західних областей чекають дощі та похолодання +18..+22 градуси.

При цьому, Хмельницьку і Чернівецьку область чекає тепла погода, +25..+29 градусів. Правда, 7 вересня треба бути готовими до сильного вітру.

В інших областях України продовжить панувати спека +26 .. + 30 градусів.

Похолодає в більшості областей у вівторок, 8 вересня, крім Півдня і Сходу - там температура буде комфортною, +29 градусів.

Слід бути обережними туристам в Карпатах - нічна температура там впаде до +4 .. + 7 градусів.

У Києві в понеділок, 7 вересня, буде жарко, до +30 градусів, але у вівторок жителів столиці чекає похолодання і дощ, +22 градуси.

Синоптична картаСиноптична карта

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні  в Україну прийде бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

Також, в Києві зі встановлення температурного рекорду.

 

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