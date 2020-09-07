Йде похолодання з дощами: прогноз погоди на початок тижня

З понеділка, 7 вересня, за прогнозом погоди в західні області України прийдуть дощі і похолодання в той час, як синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень Надалі погода зіпсується і на решті частини нашої країни.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мекрежі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Європі запанують антициклони Harold і Juriy, але між ними на території України пройде атмосферний фронт, який принесе дощі і похолодання на західні області.

Жителям західних областей чекають дощі та похолодання +18..+22 градуси.

При цьому, Хмельницьку і Чернівецьку область чекає тепла погода, +25..+29 градусів. Правда, 7 вересня треба бути готовими до сильного вітру.

В інших областях України продовжить панувати спека +26 .. + 30 градусів.

Похолодає в більшості областей у вівторок, 8 вересня, крім Півдня і Сходу - там температура буде комфортною, +29 градусів.

Слід бути обережними туристам в Карпатах - нічна температура там впаде до +4 .. + 7 градусів.

У Києві в понеділок, 7 вересня, буде жарко, до +30 градусів, але у вівторок жителів столиці чекає похолодання і дощ, +22 градуси.

Синоптична карта

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україну прийде бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

Також, в Києві зі встановлення температурного рекорду.

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