підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Україна
  • Бойовики двічі порушили режим припинення вогню в зоні ООС 30 серпня, втрат немає
31 серпня 2020, понеділок, 09:32 12
Україна 2020-08-31T12:30:03+03:00
Українські Новини
Бойовики двічі порушили режим припинення вогню в зоні ООС 30 серпня, втрат немає

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню в зоні ООС 30 серпня, втрат немає

Александр Савич
ТКГ, ООС, режим припинення вогню на Донбасі
ЗСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ЗСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 30 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"30 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Водночас біля Мар'їнки нашими воїнами зазначено кілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог зробив дистанційне мінування місцевості однієї протипіхотною міною ПОМ-2 ", - сказано в ньому.

Крім того, на Приазов'ї всупереч домовленостям, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, задокументований проліт ворожого безпілотника типу "квадрокоптер".

Зазначається, що засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил було здійснено радіозаглушення каналів управління і навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

У цілому за минулу добу українські військові зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Ці провокації противника не несли загрози захисникам ООС, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Серед особистого складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня в Україні в 6-ту річницю Іловайської трагедії відзначали День пам'яті захисників України.

Також Зеленський вшанував пам'ять військових, загиблих в Іловайську.

Більше новин про: ТКГ ООС режим припинення вогню на Донбасі

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020
Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища 13:00
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус 12:42
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело 12:31
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков 12:22
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення 05:30
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok