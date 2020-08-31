Бойовики двічі порушили режим припинення вогню в зоні ООС 30 серпня, втрат немає

Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 30 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"30 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Водночас біля Мар'їнки нашими воїнами зазначено кілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог зробив дистанційне мінування місцевості однієї протипіхотною міною ПОМ-2 ", - сказано в ньому.

Крім того, на Приазов'ї всупереч домовленостям, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, задокументований проліт ворожого безпілотника типу "квадрокоптер".

Зазначається, що засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил було здійснено радіозаглушення каналів управління і навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

У цілому за минулу добу українські військові зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Ці провокації противника не несли загрози захисникам ООС, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Серед особистого складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня в Україні в 6-ту річницю Іловайської трагедії відзначали День пам'яті захисників України.

Також Зеленський вшанував пам'ять військових, загиблих в Іловайську.

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