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07 вересня 2020, понеділок, 08:22 18
Суспільство 2020-09-07T11:45:03+03:00
Українські Новини
Затонулий в Одесі танкер знову не підняли

Затонулий в Одесі танкер знову не підняли

Ольга Фандорина
Танкер, Одеса, затонуле судно, Танкер Делфі

Танкер Delfi, що затонув біля одеського пляжу "Дельфін", знову не змогли підняти, незважаючи на "фінальний етап". Про це в неділю, 6 вересня, повідомляє Думська

Глава Мінінфраструктури Владислав Криклій заявив, що танкер повинні підняти в неділю і операція переходить у "завершальну стадію". Однак танкер залишився на місці, також він заявив, що місцеві політики Одеси, які "нічого не зробили для підняття танкера Delfi, зараз жваво піаряться на ньому". Про це він написав у Facebook.

Мер міста Геннадій Труханов записав відео на тлі лежачого танкера про фінальному етапі його підняття і висловив упевненість, що затонуле судно буде транспортоване в порт в Чорноморськ вже найближчим часом.

"Проводиться відкачка води з трюмів. Забирають все, що обтяжує судно. Наступне. Необхідно провести розворот судна і підготувати до транспортування", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 26 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наразі компанії "Краншип" (Одеса) вдалося поставити танкер "Делфі" на кіль.

Танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси 22 листопада 2019 року.

Спеціальна комісія назвала причинами затоплення іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

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